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Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı

28.10.2021 11:55

Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'da çalışmalar devam ediyor Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli...

Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı

Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'da çalışmalar devam ediyor

ARTVİN - Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'da çalışmalar devam ediyor.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı olacak olan Yusufeli Barajı'da çalışmalar devam ediyor. Gövde yüksekliği tamamlanan barajda bu yıl sonu itibariyle su tutulması planlanıyor. Şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetlerinin yanı sıra mansap düzenleme çalışmaları sürerken fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı tamamlandığında 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü barajı unvanına sahip olacak. Yüklenici firma tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ 26. Bölge Müdürlüğü kontöründe Baraj inşaatında çalışmalar 24 saat devam ediyor.

2021 yılının sonunda su tutma işlemi başlaması planlanan dev barajın, 24 Haziran 2021 tarihinde gövde beton çalışmaları tamamlandı. Yıl sonu su tutma planlaması doğrultusunda enerji yapıları, şalt sahası, enerji kırıcı havuz, kuyruksuyu barajı, kuyruksuyu çıkış yapısı ve tünel dolusavaklarda inşaat faaliyetleri ile mansap düzenleme çalışmaları devam ediyor. 21 Aralık 2012 tarihinde başlanan Yusufeli Barajı genelinde şu an için yaklaşık yüzde 88'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış durumda.

Türkiye'nin en yüksek barajı

Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli, 2 milyar 130 milyon metreküp su depolama hacmine sahip.

2023 yılında elektrik üretimine geçtiğinde 558 megavat kurulu gücüyle yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreterek ekonomiye yılda 1,9 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı, havzadaki diğer barajların enerji üretimini de yüzde 10 artıracak. Baraj gövdesinde kullanılan 4 milyon metreküp beton, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.

Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı
Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en yüksek barajında sona doğru: Fiziki gerçekleşme yüzde 88 seviyesine ulaştı - Son Dakika
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