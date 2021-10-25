"Türkiye olarak daha fazla üretmek için fırsat oluşturmalıyız"

Eskişehir Müteşebbis İşadamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, dünya üzerinde genel olarak seyreden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınavına değinerek, "Türkiye olarak daha fazla üretmek için fırsat oluşturmak zorundayız" dedi.

ESMİAD Başkanı Seyhan, daha fazla üretmenin, ihracata yönelmenin önemine vurgu yaptığı açıklamasında, döviz yatırımının kar sağlamadığı, yalnızca alım gücünü koruduğunu aktardı. Kur artışlarıyla birlikte artacak istihdamın da nitelikli personel ihtiyacı doğuracağını belirten Seyhan, yurt dışından üretime dayalı yatırımcının arması gerektiğinin altını çizdi.

Dünyanın ekonomi sınavı verirken Türkiye olarak daha fazla üretmek için fırsat oluşturma zorunluluğunun olduğunu ifade eden Başkan Seyhan, "Kur yükselmesi istihdama faydalı olsa da üretimimizi ihracata yöneltmediğimiz sürece istihdama faydasız üretime devam edilecektir. Her ne kadar Eskişehir'de istihdam sıkıntısı yaşanmasa da üretim artışları ile nitelikli personel ihtiyacı da artacaktır. Yurt dışından üretime dayalı yatırımcıların da artması gerekmektedir. Diğer önemli bir konu da döviz, altın birikimlerimizdir. Bu birikimlerimizi fikirlerimizle yatırıma ve üretime çevirmemiz elzemdir. Asla unutulmaması gereken; döviz yatırımı kar sağlamaz, sadece alım gücünüzü korur. Ama üretime dayalı yatırım ülkemizi her zaman kalkındırır. Yatırımlarımızı, doğru borçlanmayla yapacaksak da devletimizin tüm yatırım teşviklerini takip etmeye devam etmeliyiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR