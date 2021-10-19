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Ümit Vural: "Mersin ihracatı gelişiyor" - Son Dakika

Ümit Vural: "Mersin ihracatı gelişiyor"

19.10.2021 14:58
Ümit Vural:

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, yılın ilk yarısında Mersin'den yapılan ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdiğinin altını çizerek, "Mersin, sanayisinden tarımına her anlamda dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor" dedi.

Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural, yılın ilk yarısında Mersin'den yapılan ihracatın geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdiğinin altını çizerek, "Mersin, sanayisinden tarımına her anlamda dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor" dedi.

Mersin'in dış ticaret verilerini değerlendiren Vural Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vural, "2021 yılında Mersin'in dış ticaret göstergelerine bakıldığında çok ciddi bir büyüme ivmesi gözlemleniyor. Yılın ilk yarısında Mersin'den 2,211 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28'lik bir artışı gösteriyor. Aynı zamanda dış ticaret dengesinde de 223 milyon dolarlık fazla ile yılın ilk yarsında yüzde 449'luk rekor bir yükseliş gözlemleniyor" diye konuştu.

"Mersin daha da büyüyecek"

Mersin'in son yıllarda yatırım hızında bölge illeri geride bıraktığını belirten Vural, "Mersin sanayisi her geçen gün gelişiyor. Tarımda birçok meyve, sebzede Türkiye'nin en önemli üretim merkeziyiz. Mersin'de işlenen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Mersin Limanı bu anlamda kente değer katıyor. Çukurova Bölgesel Havalimanının hizmete açılması ile birlikte kentimizde üretilen ürünler daha da değer kazanacak. Mersin'in bu hızlı büyüme ivmesine, iş dünyası olarak bizler de ayak uydurarak daha inovatif ürünler ile dünya pazarına açılmak zorundayız. Bu anlamda Mersin'in el ele vererek birlikte hareket etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Ümit Vural: Mersin ihracatı gelişiyor

Ümit Vural, Türkiye, İhracat, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ümit Vural: 'Mersin ihracatı gelişiyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ümit Vural: "Mersin ihracatı gelişiyor" - Son Dakika
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