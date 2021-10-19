- Üreticide 6 TL olan muz, market ile pazarlarda 10 TL ve altına düştü

Muz üreticisi İsmail Şeker, geçtiğimiz hafta marketlerde muzun 15 liraya satıldığını, şimdi ise 9-10'TL'ye gerileyerek vatandaşın alabileceği rakamda olduğunu belirtti

Vatandaşlar da geçtiğimiz haftalarda muzun pahalı olduğunu şuanda ise fiyatlarının düştüğünü söyledi

MERSİN - Türkiye'de tüketilen muzların yüzde 50'den fazlasının üretildiği Mersin'de 6 TL'den hasadı yapılan muzun fiyatı, 'Biz ucuz satıyorsak, vatandaşta ucuz yesin' diyen üreticilerin sesinin duyulmasıyla market ve pazar tezgahlarında 9-10 TL'ye kadar geriledi.

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi muz da kabzımalların devrede olması nedeniyle vatandaşa pahalı ulaşması üreticilerin tepkisine neden olmuştu. Özellikle üretimin yüzde 50'den fazlasının gerçekleştirildiği Mersin'de muzun yoğun hasat dönemi başlamasıyla tarlada fiyatı 8 liradan 6'liraya gerilemiş, ancak market ve pazarlara bu durum çok yansımamıştı. Üreticilerin 12-15 TL arasında vatandaşa muz satılmasına tepki göstermesi bu hafta hem zincir marketlerin reyonlarına hem de pazarlardaki tezgahlara yansıdı. Geçen hafta 12- 15 TL'ye kadar satılan muz, şimdi hem pazarda hem de marketlerde 9 ile 10 TL'den müşteriye sunulmaya başlandı.

Muz üreticilerinden İsmail Şeker," Geçen haftalarda muz bizde 6 TL'ydi, marketlerde 15 TL civarında seyrediyordu. Bu hafta ise yine bizde muz 6 TL, marketlerde de 9-10 TL seviyesine düştü" dedi.

Üreticiden 6'ya alıp, 9-10 liraya satılmasının normal olduğuna değinen Şeker, ancak üreticiden 6 TL'ye alınan ürünün 15 liraya satılmasının ise kabul edilemez ve faiş fiyat olduğunu kaydetti.

Pazardan alış veriş yapan vatandaşlarda, geçtiğimiz haftalarda muzun pahalı olduğunu bu hafta biraz daha ucuzladığını dile getirdi.

10 yıldır Anamur ve Erdemli muzu satan pazarcılar ise birinci kalitedeki Anamur muzunu şuanda 10 TL'ye sattıklarını, geçtiğimiz hafta ise 12 TL olduğu ifade etti.