Uzaktan çalışma modeli kalıcı olunca şirket çalışanları ülke değiştirdi

Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, pandeminin başında geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Daha önce tamamı İstanbul'da olan çalışanlar Türkiye'nin 30 şehrine dağılırken, bazı çalışanlar da aralarında Nijerya ve Venezuela'nın da olduğu ülkelerde yaşıyor.

27 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformlarından AloTech, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görülmesiyle birlikte geçtiği uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirdi. Böylece AloTech'in 120 çalışanı diledikleri şehirden ve ülkeden çalışma fırsatına sahip oldu.

"Uzaktan çalışma kararını çalışanlarımızla birlikte aldık"

Kalıcı olarak uzaktan çalışma kararını çalışanlar ile değerlendirdikten sonra aldıklarını söyleyen platformun kurucu ortağı Cenk Soyak, "Pandemi ile birlikte başladığımız uzaktan çalışma dönemini son derece verimli geçirdik. Bunun üzerine bunu kalıcı hale getirebileceğimizi düşündük. Çalışanlarımızın çok büyük bir oranının bizimle aynı fikirde olması ve hizmet alanımızın son derece elverişli olması nedeniyle bu modele kalıcı olarak geçmeye karar verdik. Geri dönmemek üzere yapılandırdığımız modeli #benneredeysemAloTechorada mottomuzla sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Turnover düştü, istihdam arttı"

Uzaktan çalışmayla birlikte çalışanların şehir değiştirmeye başladıklarını belirten Soyak, "Pandemi öncesinde tüm çalışanlarımızın İstanbul'da olması gerekiyordu. Uzaktan çalışmaya geçmemizle birlikte özellikle Ege ve Akdeniz'deki şehirlere taşınmaya başladılar. Bir buçuk senedir İstanbul'a hiç uğramayan çalışanlarımız var. Turnover'ımızda (Çalışan değişim oranı) olumlu yönde değişim oldu. Bunun yanı sıra şehir dışından ve yurt dışından aldığımız başvuru sayısı da ciddi ölçüde arttı. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 30 ilde çalışanımız bulunuyor. Şu anda çalışanlarımızın dörtte biri İstanbul dışında. Yurt dışında ise ABD, Fas, İngiltere, Nijerya ve Venezuela'da olmak üzere toplam beş çalışanımız var. Pandemi sürecinde istihdamımızı da yüzde 62 artırmayı başardık" diye konuştu.

"Çalışanlarımızın keyif almasını önemsiyoruz"

İşveren markası hedeflerine de değinen Soyak şöyle devam etti; "AloTech olarak hizmet verdiğimiz alanda en çok memnuniyet duyulan ve tercih edilen şirket olmayı hedefliyoruz. Bunun yolu da yaptığımız işe güvenirken, iç ilişkilerimizi iyi yönetmekten geçiyor ve biz bu iki konuda da iddialıyız. Bu alandaki ikinci hedefimiz ise ilk hedefimize giderken geçtiğimiz yoldan keyif almak." - İSTANBUL