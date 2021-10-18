Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı

Van'ın Edremit ilçesinde kurulan Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı.

Van'da yeme içme sektöründe yıllardır hizmet veren Kervansaray Lokantası İşletmecisi Süleyman Şirp, Edremit ilçesinde kurdukları Nahar Kaşıbeyaz Restaurantı vatandaşların hizmetine sundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şirp, Edremit ilçesinde Van Gölü manzaralı kurdukları restorandın Van ve bölge halkının gönlünde taht kuracağını vurgulayarak, "300 metrekarelik iç alan ve 300 metrekarelik dış alandan oluşan işletmemizde, halkımız birbirinden güzel tatlarla buluşacak. Kemikli kuşbaşından abuganiye, kağıt kebabından sarma beytine, soğansız lahmacundan çömlek çeşitlerine kadar misafirlerimiz damak tadına varacaklar. Bunun yanında ızgara ve kaburgada da yine iddialıyız. Bu kapsamda tüm halkımızı bu damak tatlarını tatmak için işletmemize bekliyoruz" dedi. Amaçlarının vatandaşlara güzel ve kaliteli hizmet sunmak olduğunun altını çizen Şirp, "İşletmemizde ilk etapta 25 kişinin istihdamını sağladık. İnşallah ileriki süreçte hedefimiz 40 kişinin istihdamını sağlamak. Evlere ve iş yerlerine servislerimiz olup, Van ve Edremit'in her tarafına hizmetimiz olacak. Şu anda yoğun çalışmalardan dolayı çocuk oyun alanımızı yetiştiremedik. İnşallah onu da en kısa zamanda tamamlayacağız ve ailelerimiz burada rahat ve ferah bir ortamda yemeklerini yerken çocuklar da personelimiz nezaretinde çocuk oyun alanlarında güzel vakit geçirecekler. Yine yaklaşık 400 kişi kapasiteli olan işletmemizde her türlü toplantı ve etkinlik düzenlenebilir. Ben işletmemizin Edremit ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı Van Gölü manzaralı mekanımıza bekliyorum" diye konuştu. - VAN