Üye Girişi
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı - Son Dakika

Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı

18.10.2021 11:28
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı

Van'ın Edremit ilçesinde kurulan Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı.

Van'ın Edremit ilçesinde kurulan Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı.

Van'da yeme içme sektöründe yıllardır hizmet veren Kervansaray Lokantası İşletmecisi Süleyman Şirp, Edremit ilçesinde kurdukları Nahar Kaşıbeyaz Restaurantı vatandaşların hizmetine sundu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şirp, Edremit ilçesinde Van Gölü manzaralı kurdukları restorandın Van ve bölge halkının gönlünde taht kuracağını vurgulayarak, "300 metrekarelik iç alan ve 300 metrekarelik dış alandan oluşan işletmemizde, halkımız birbirinden güzel tatlarla buluşacak. Kemikli kuşbaşından abuganiye, kağıt kebabından sarma beytine, soğansız lahmacundan çömlek çeşitlerine kadar misafirlerimiz damak tadına varacaklar. Bunun yanında ızgara ve kaburgada da yine iddialıyız. Bu kapsamda tüm halkımızı bu damak tatlarını tatmak için işletmemize bekliyoruz" dedi. Amaçlarının vatandaşlara güzel ve kaliteli hizmet sunmak olduğunun altını çizen Şirp, "İşletmemizde ilk etapta 25 kişinin istihdamını sağladık. İnşallah ileriki süreçte hedefimiz 40 kişinin istihdamını sağlamak. Evlere ve iş yerlerine servislerimiz olup, Van ve Edremit'in her tarafına hizmetimiz olacak. Şu anda yoğun çalışmalardan dolayı çocuk oyun alanımızı yetiştiremedik. İnşallah onu da en kısa zamanda tamamlayacağız ve ailelerimiz burada rahat ve ferah bir ortamda yemeklerini yerken çocuklar da personelimiz nezaretinde çocuk oyun alanlarında güzel vakit geçirecekler. Yine yaklaşık 400 kişi kapasiteli olan işletmemizde her türlü toplantı ve etkinlik düzenlenebilir. Ben işletmemizin Edremit ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı Van Gölü manzaralı mekanımıza bekliyorum" diye konuştu. - VAN

Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı
Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı

Kaşıbeyaz Restorant, Van Gölü, Edremit, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi 12:16 Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti 12:12 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi 12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti 11:23 Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! 11:18 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek
Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi 11:14 Rusya'da silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor 10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor

Son Dakika Haberleri
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
12:15 Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada
12:11 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini tek bir şartla geri çekti
12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
12:01 Ahmet Çakar'dan Ali Şansalan'a destek! Kırmızı karta farklı bir pencereden bakıp hak verdi
11:57 Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi
11:45 Elon Musk yaptığı paylaşımla dikkatleri Hamster Coin'e çekti
11:33 Rıdvan Dilmen, ilk kez Pereira'yı destekledi! Fenerbahçeli taraftarları teselli etti
11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru
11:29 Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi
Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor         
12:33
Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada Başarısız hırsız binanın kapısını açamayınca güvenlik kamerasını söküp kaçtı! O anlar saniye saniye kamerada         
12:15
Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti         
12:09
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Adam, Adam, "Sana ben sahip olamıyorsam kimse olamaz" diyerek sevgilisini ateşe verdi         
11:30
Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor         
11:19
Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na Yüz yüze ilk röportaj! Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayetler" mesajı gönderdi: Daha cesur ol         
11:15
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişinin öldüğü kazada ortalık savaş alanına döndü         
11:08
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 12:41:26. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Nahar Kaşıbeyaz Restaurant hizmete başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement