VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından 1.589 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en düşük 1.585,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında 1.589,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 1.597,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı, enflasyon baskısı ve tedarik sorunlarının küresel pay piyasalarında risk iştahını törpülediğini bildirdi.

Şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.573 puanın destek, 1.600 ve 1.630 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.