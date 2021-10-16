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'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası - Son Dakika

'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası

16.10.2021 10:31
'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası

Vodafone, yeni kampanyasında, teknoloji alışverişlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'den yapmayı tercih eden müşterilere 2 bin 200 TL'ye varan indirimler sunuyor.

Vodafone, yeni kampanyasında, teknoloji alışverişlerini Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'den yapmayı tercih eden müşterilere 2 bin 200 TL'ye varan indirimler sunuyor.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone'lular, sadece Vodafone Yanımda ve vodafone.com.tr'de bulabilecekleri, akıllı telefondan bilgisayara, akıllı bileklikten Bluetooth kulaklığa ve akıllı ev aletlerine kadar geniş bir cihaz portföyüne indirimli fiyatlarla sahip olabiliyor.

Müşterilere online kanallara özel fiyat avantajlarının yanı sıra tarifeye ek 12 ayda ödeme kolaylığı da sunuluyor. Diğer yandan müşteriler, Vodafone'un yeni "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle, online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada inceledikten sonra kişisel dijital asistan TOBi üzerinden sipariş verebiliyor.

Vodafone, 22 Ekim'e kadar sürecek kampanyasında, özellikle Redmi Note 10s (64 GB) ve TECNO Pova (128 GB) model akıllı cihazlarda sağladığı yüksek indirim oranlarıyla müşterilerine 12 aylık teklif olarak pazarda en avantajlı fiyatı sunuyor.

Diğer yandan, Amazfit marka akıllı saatlerde tarifeye ek 12 ayda ödeme seçeneği, operatör kanallarında ilk kez ve sadece Vodafone'da bulunuyor. Razer marka gaming cihaz portföyü de Vodafone'un online'a özel sunduğu cihazlar arasında konumlandırılacak. Şirket, önümüzdeki aylarda yeni nesil teknoloji cihazlarında online'a özel yeni marka ve model seçenekleri de sunacak.

Ürün ve servislerini tüm kanallardan aynı müşteri deneyimiyle sunmayı hedefleyen Vodafone, "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmetiyle, müşterilerine sadece online mağazada satışa sunulan ve bayide satışı olmayan ürünleri fiziksel mağazalarda sergilenen teşhir ürünleri vesilesiyle inceleme imkanı sunuyor. Halihazırda 50 ilde 165 mağazada sunulan bu hizmetle, müşteriler online mağazada beğendikleri bir ürünü fiziksel mağazada deneyimleyebiliyor.

Ürünü satın almak istedikleri durumda ise Vodafone'un Yapay Zeka tabanlı kişisel dijital asistanı TOBi üzerinden sipariş verip istedikleri adrese teslimat yapılmasını sağlayabiliyorlar. "Gel İncele Adresine Gönderelim" hizmeti, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar, yeni nesil cihaz, akıllı ev ürünleri ve dijital servis alışverişlerinde kullanılabiliyor.

"Ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak, müşterilerin teknoloji alışverişlerine özel sundukları avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte müşterilerin önemli bir bölümünün ihtiyaçlarını online kanallardan karşılamaya başladığına işaret ederek, "Bu durum dijital servislere ilgiyi artırdı. Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayımız 17,2 milyona ulaştı. Bu veriler ışığında, ürün ve servislerimizi değişen müşteri ihtiyaçlarına uygun şekilde adapte ederek etki yaratmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, online kanallarımıza özel yeni bir indirim kampanyası başlattık." İfadelerini kullandı.

Akıllı telefondan Bluetooth kulaklığa onlarca teknoloji ürününü 2 bin 200 TL'ye varan indirimlerle sunduklarını anımsatan Şahin, "Diğer yandan, ürün ve servislerimizi tüm kanallardan aynı müşteri deneyimiyle sunmaya önem veriyoruz. Kanallarımız arasında bütünleşik hizmet sunma hedefiyle hayata geçirdiğimiz 'Gel İncele Adresine Gönderelim' hizmetiyle, müşterilerimize online kanalımızdaki bir ürünü fiziksel mağazamızda deneyimleme, ürünü beğendiği takdirde dijital asistanımız TOBi aracılığıyla sipariş verme ve belirttiği adrese teslim alma imkanı sağlıyoruz. Geleceğin teknolojilerine bugünden sahip olmak isteyen herkesi Vodafone'un online kanallarına davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası
'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası

Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan teknoloji ürünlerinde online kanallara özel indirim kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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