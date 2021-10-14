Yalova'da cennet hurması bahçelerinde hasat başladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı. İlçedeki arazilerde günde 5 ton civarında hurma toplayan işçiler, meyveyi boyutlarına göre ayırarak paketliyor. Hurma üreticisi Kamil Çolak, AA muhabirine, cennet hurmasının bu yıl kilogram başına manav ve market fiyatının 10 ila 15 lira olacağını söyledi. Bahçelerden toplanan hurmaların depolarda paketlendiğini belirten Çolak, " Türkiye'nin çeşitli bölgelerine dağıtım oluyor. Bahçemizde kadın işçilerimiz çalışarak aile bütçelerine destek oluyorlar. Bu yıl bahçemizde yaklaşık 150 ton hurma hasadı olacak." dedi. İşçilerden Şükran Yıldırım ise merdivenle hurma topladıklarını dile getirerek, bu meyveden sonra kivi hasadında çalışacaklarını ifade etti.

Son Dakika

Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok

Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü

Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı

Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı