Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,113552 1,40 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109923 1,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,06541 1,19 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,117723 1,10 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,087739 1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010819 1,41 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,021464 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,025528 1,22 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,011065 0,87 Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,07265 0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,06329 4,99 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,061362 4,15 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,06297 4,08 Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF 0,010701 3,83 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,036783 3,39 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF 0,022015 3,37 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,170106 2,62 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,233412 2,56 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,036306 2,47 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,053863 2,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039341 3,80 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010744 3,62 Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF 0,027228 3,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052525 2,39 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,074613 2,37 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,052281 1,14 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017536 1,12 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,057402 1,09 VEM Altın Katılım EYF 0,059653 1,08 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,059210 1,08 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026724 0,35 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,081300 0,35 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035957 0,35 HEM Para Piyasası EYF 0,028243 0,34 VEM Para Piyasası EYF 0,077431 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % - (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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