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Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı - Son Dakika

Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı

11.10.2021 11:10

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.

HAVELSAN Teknoloji Radar Sanayi ve Ticaret AŞ (HTR), 1990'da "TRS 22XX Uzun Menzilli Mobil Hava Arama Radarları"nın Türkiye'de üretimini yapmak amacıyla Türk-Fransız ortak girişimi olarak kuruldu. Thales hisselerinin Şubat 2001'de HAVELSAN'a devriyle bu yapı milli bir kuruluş haline geldi.

Radar sistemleri, elektronik kart, kablaj tasarım/üretim, yazılım geliştirme ve ağ destekli güvenlik sistemleri konularında faaliyet gösteren HTR'nin ürünleri arasında Işınım X-Ray Tarayıcı Ailesi dikkati çekiyor.

Işınım X-Ray Tarayıcı Ailesi, alışveriş merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, havaalanları gibi birçok yerde yaygın kullanılan ve yurt dışından tedarik edilen cihaz ihtiyacını karşılamak için yerli olarak üretilip kullanma sunuldu.

Yeni cihazlar yakında geliyor

HTR Genel Müdürü İzzet Şirin, AA muhabirine, x-ray tarama sistemlerinin yaklaşık 4 yıldır gündemlerinde yer alan bir ürün ailesi olduğunu söyledi.

Yerli üretim olmadığı için bu ürünlerin yurt dışından tedarik edildiğine ve yüksek miktarda kaynağın yurt dışına gittiğine dikkati çeken Şirin, şöyle konuştu:

"Bir proje kapsamında yüklü miktarda ihtiyaç gündeme geldi. Biz de bu kaynağın yurt dışına gitmeden yurt içinde üretilmesi, daha sonra da bunun ürün ailesi şekline dönüştürülmesine ilişkin strateji geliştirdik. Bu kapsamda 200'ün üzerinde cihaz üretildi, teslimatları yapıldı, sahada başarılı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Ayrıca bu ürünü, ürün ailesine dönüştürmek istediğimiz için şu anda mevcuttaki versiyona ilave yetenekler ve farklı tarama sistemlerinin de dahil olduğu çözümleri savunma sanayimizin önemli bir şirketiyle iş birliği kapsamında geliştirmeye devam ediyoruz. Yakında bunlar da kullanıma girecek. Bu sayede aslında yurt içinde 5 milyon doların üzerinde bir kaynak kalmış, yerli istihdam yaratılmış oldu. Ayrıca bilgi birikimi sayesinde türev ürünler de çıkarmak mümkün hale geldi. HAVELSAN Teknoloji Radar olarak yerlileştirme ve millileştirme kapsamında yaptığımız önemli bir proje. Buradaki ürün ailesini çeşitlendirmeye çalışıyoruz."

Bakım idame maliyetleri de düşüyor

Teslimatını yaptıkları ürünlerin en yoğun kullanılan tek jeneratörlü ürün grubundan oluştuğunu belirten Şirin, ihtiyaca göre farklı tünel boyutlarına yönelik versiyonları da bulunduğunu ifade etti.

İş birliğiyle geliştirdikleri cihazın çift jeneratörlü olacağı bilgisini veren Şirin, şunları kaydetti:

"Önemli bir kamu kurumunun yerleşkelerinde kullanılıyor olacak. Şu ana kadar teslimatlarını yaptığımız ürünler hem askeri hem sivil tesislerde giriş kontrolünde önemli bir unsur ve katma değer sağlayan bir ürün olarak envanterde bulunuyor. Ayrıca sadece tedarik aşaması değil, sonrasında bunların bakım ve idamesi de çok ciddi maliyet oluşturuyor. Yurt dışından tedarik edilen ürünlerde bakım ve idame faaliyetleri nedeniyle ciddi maliyetle karşı karşıya kalınıyor. Bakım projelerimiz kapsamında yerleştirdiğimiz ürünleri çok daha maliyet etkin şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz."

Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı
Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı
Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı
Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı

Türkiye, Milli, Kamu, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı - Son Dakika
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