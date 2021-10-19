YÖREX, coğrafi işaretli ürünün önemini artırdı

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, bu yıl 11'incisi düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX), coğrafi işaretli ürünü sayısının artmasına önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Çandır, Ekonomi Muhabirleri Derneği Antalya Temsilciliği üyeleriyle Zeytinpark'ta bir araya geldi. Anadolu'ya özgü ürünlerin ön plana çıktığı fuarın yarın ziyaretçilere açılacağını anımsatan Çandır, organizasyona ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Türkiye'nin yöresel ürünlerinin sergileneceği fuarı hem üreticilerin hem de tüketicilerin önemsediğini dile getiren Çandır, YÖREX sayesinde coğrafi işaretli ürünlere olan ilginin de arttığını kaydetti.

Coğrafi işaret tescilinin ürünün katma değerini daha da yükselttiğini dikkati çeken Çandır, şunları söyledi:

"Avrupa'da tüketici coğrafi işaretli ürünlere yüzde 20-30 gibi fazla bedel ödemeyi kabul ediyor. Çünkü daha kaliteli ürün almak istiyor. Ekonomik açıdan da geliri yüksek kesim daha iyisini yemek için daha fazlasını ödemeye hazır. Coğrafi işaret konusunda Türkiye, dünyadaki payın yüzde 1'ini temsil ediyor. Normal koşullarda bizim 2 milyar dolarlık bir ihracat yapıyor olmamız lazım ama coğrafi işaretli böyle bir ihracatımız henüz kayıtlı değil. Dünyada 10 bin tane coğrafi işaretli ürün var, bizim ise 3 bin civarında coğrafi işaret alabilecek potansiyele sahibiz. İşleri doğru kurgulayabilirsek, üretimimizi destekleyebilirsek, üreticimizin, ihtiyaçlarına cevap verebilirsek, vatandaş olarak kendi ürünlerimizi tercih edersek bu alanda 20 milyar avroluk ihracat yapmamız hayal değil."

Türkiye'nin şu anda 921 tescilli ürüne sahip olduğunu, 723 ürün için ise başvurunun yapıldığını dile getiren Çandır, daha fazla coğrafi işaretli ürünleri yurt dışında görmek istediklerini belirtti.

"Hedefimiz daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü yurt dışında görmek"

Dünyada gastronomi kültürünün daha da gelişmeye başladığına dikkati çeken Çandır, turizm sektörünün de bu alana daha fazla yönelmesi gerektiğini söyledi.

Fuarın her geçen yıl büyüyerek hem ticaret hacmini hem de tanınırlığını artırdığını anlatan Çandır, "YÖREX ile malların sunuşu, paketlenmesi, üreticinin tüketici ile iletişimi bile değişti. İller arasında tatlı bir rekabet başladı. Coğrafi işaretli ürün konusunda hemen hemen bütün iller yarışır hale geldi. Hedefimiz daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü yurt dışında görebilmek." diye konuştu.

Başkan Çandır, bu yıl e-ticaret sitelerinin de fuarda yer alacağını ve bu durumun ürünlerin yurt dışına açılmasına daha fazla imkan sağlayacağını bildirdi.