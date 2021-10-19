Zenginler Gemisi' Azamara Journey Kuşadası'nda

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Ege Port Kuşadası limanına Malta Bayraklı Azamara Journey isimli kruvaziyer gemisi, 550 turist getirdi.

Çoğunluğu Amerikalı yolcular, limanda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Kuşadası Ege Liman İşletmelerine yanaşan gemiden inen turistler, Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince köyünün yanı sıra çevredeki ören yerlerini gezdi. Tur programına katılmayan ve turdan dönem turistler Kuşadası çarşılarına yönelerek alışveriş yaptı.

Kruvaziyer gemilerinin rotalarını yaşanan Covid 19 pandemi sürecinden sonra ilçeye tekrar çevirmelerinin sevindirici olduğu belirtildi. Kuruvaziyer gemi hareketliliğinin yıl sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, Covid 19 pandemi süreci dolayısıyla turizmde beklentilerin altında bir sezon geçirdiklerini belirten turizmciler, geç te olsa hareketlenen kruvaziyer turizminin ilçe turizmcisi ve esnafına rahat nefes aldıracağını belirttiler. - AYDIN