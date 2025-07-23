Ekonomiden sorumlu bakanlardan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomiden sorumlu bakanlardan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı

23.07.2025 22:32
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Ekonomiden sorumlu bakanlar, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ekonomiden sorumlu bakanlar, Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ve 5 AKUT çalışanı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir-Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin şehit olduğunu bildirmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınında alevlerle mücadele ederken şehit düşen kahramanlarımızın acısı yüreklerimizi yaktı. 'Yeşil Vatan' uğruna can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eskişehir'de ormanlarımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kahraman orman çalışanlarımız ve AKUT gönüllülerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yayımladığı mesajında, "Eskişehir'de Yeşil?Vatan'ı yangından korumak üzere canını hiçe sayan ve şehitlik makamına yükselen kahraman orman emekçilerimize Cenabıhak'tan rahmet niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, mesai arkadaşlarına ve necip milletimize sabr-ı cemil diliyorum. Mekanları cennet olsun. Başımız sağ olsun." sözlerini sarf etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise mesajında şunları kaydetti:

"Eskişehir'deki orman yangınında görev başındayken hayatını kaybeden 5 orman işçimiz ve 5 AKUT mensubumuza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Orman Teşkilatımıza ve AKUT camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum. Alevlere karşı canı pahasına mücadele eden fedakar isimler, milletimizin yüreğinde daima yaşayacak. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ekonomiden sorumlu bakanlardan, Eskişehir'deki orman yangını şehitleri için taziye mesajı - Son Dakika

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