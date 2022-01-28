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Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 artarak 100,8 oldu - Son Dakika

Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 artarak 100,8 oldu

28.01.2022 10:12
Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 artarak 100,8 oldu

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 2,7 artarak 100,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 2,7 artarak 100,8 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks 2021 Aralık'ta 98,2 iken ocakta yüzde 2,7 yükselerek 100,8'e çıktı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi geçen aya göre ocakta yüzde 6,2 artışla 73,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 yükselişle 111,9, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 120,2 değerini aldı.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 yükselişle 124,4'e ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5 azalışla 85,5'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 artarak 100,8 oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi ocakta yüzde 2,7 artarak 100,8 oldu - Son Dakika
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