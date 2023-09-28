Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı - Son Dakika

Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı
Son Güncelleme: 28.09.2023 10:33

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

TÜKETİCİ GÜVENİ DE ARTTI

Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi eylül ayında arttı - Son Dakika


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