Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 ile Haziran 2023'ten bu yana en yükseğe çıktı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 100,6 olan endeks eylülde yüzde 0,7 yükselerek 101,3 değerine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2022 2023 2024 2025 2026 Ocak 102,6 99,9 99,6 99,7 99,4 Şubat 99,7 99,4 99,2 99,2 100,7 Mart 96,6 99,3 100,4 100,8 97,9 Nisan 96 102,8 99,3 96,5 96,4 Mayıs 98,3 104,2 98,4 96,5 97,2 Haziran 95 101,7 95,9 96,5 98,9 Temmuz 94,5 99,7 94,3 96,1 99,8 Ağustos 95,1 94,5 93,1 97,7 100,6 Eylül 95,1 95,7 95 97,7 101,3 Ekim 98 96,8 98,1 98 Kasım 97,7 95,5 97,1 99,3 Aralık 98,6 96,5 98,8 99,4

Kaynak: AA