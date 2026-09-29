Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 ile Haziran 2023'ten bu yana en yükseğe çıktı - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 ile Haziran 2023'ten bu yana en yükseğe çıktı

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TÜİK'in eylül verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık yüzde 0,7 artışla 101,3'e çıkarak Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,3 artışla 91,9'a yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 83 oldu.

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 100,6 olan endeks eylülde yüzde 0,7 yükselerek 101,3 değerine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20222023202420252026
Ocak102,699,999,699,799,4
Şubat99,799,499,299,2100,7
Mart96,699,3100,4100,897,9
Nisan96102,899,396,596,4
Mayıs98,3104,298,496,597,2
Haziran95101,795,996,598,9
Temmuz94,599,794,396,199,8
Ağustos95,194,593,197,7100,6
Eylül95,195,79597,7101,3
Ekim9896,898,198

Kasım97,795,597,199,3

Aralık98,696,598,899,4

Kaynak: AA
Türkiye İstatistik KurumuEkonomiİnşaatEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi eylülde 101,3 ile Haziran 2023'ten bu yana en yükseğe çıktı - Son Dakika
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