Ekonomik güven endeksi, güven vermiyor

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, aralıkta bir önceki aya göre %3,1 oranında azaldı; Kasımda 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu. Söz konusu oran, tarihin en düşük seviyesi oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında %3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 68,9 iken, aralık ayında %5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında %2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi kasımda 91,4 iken, aralık ayında %1,9 oranında azalarak 89,6 oldu.