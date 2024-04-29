Ekonomik Güven Endeksi Nisanda Yüzde 1 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Nisanda Yüzde 1 Azaldı

Ekonomik Güven Endeksi Nisanda Yüzde 1 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, nisan ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1 azalarak 99 değerine geriledi. Tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 2,8 azalış kaydetti. Reel kesim ve inşaat sektörü güven endeksleri ise değişim göstermedi. 2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri de açıklandı.

29.04.2024 10:19
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Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 100 olan endeks nisanda yüzde 1 azalışla 99 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 1,4 artarak 80,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,9 artarak 115,5'e yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,8 azalış kaydederek 117,1'e geriledi.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı düzeyde kalarak 103,5, inşaat sektörü güven endeksi de değişim göstermeyerek 88,6 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20232024
Ocak99,599,4
Şubat99,199,0
Mart98,9100,0
Nisan102,499
Mayıs103,8

Haziran101,3

Temmuz99,4

Ağustos94,2

Eylül95,5

Ekim96,6

Kasım95,3

Aralık96,4

Kaynak: AA

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