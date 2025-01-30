Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta Artış Gösterdi

TÜİK verilerine göre, ocak ayında ekonomik güven endeksi yüzde 0,8 artarak 99,7 oldu.

30.01.2025 10:22
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(ANKARA) - TÜİK verilerine göre, ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Ekonomik güven endeksi, aralık ayında 98,9 olurken ocak ayında yüzde 0,8 oranında artarak 99,7 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ocak ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 81,0, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,1 oranında azalarak 102,6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 116,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 114,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak 91,7 değerini aldı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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