Ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 2,6 azalarak 98,2 oldu - Son Dakika
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Ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 2,6 azalarak 98,2 oldu

25.02.2022 10:10
Ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 2,6 azalarak 98,2 oldu

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 azalarak 98,2'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 109,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 azalarak 118,7 değerini aldı.

Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 düşerek 119,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,3 azalarak 82,7'ye geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 2,6 azalarak 98,2 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekonomik güven endeksi şubatta yüzde 2,6 azalarak 98,2 oldu - Son Dakika
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