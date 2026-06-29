Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında ekonomik güven endeksinin yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldığını açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı. Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 83 değerini aldı.