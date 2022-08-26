OECD: Güney Afrika ekonomisi verimsizlik sorununa çözüm üretmeli - Son Dakika
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OECD: Güney Afrika ekonomisi verimsizlik sorununa çözüm üretmeli

26.08.2022 00:02
OECD: Güney Afrika ekonomisi verimsizlik sorununa çözüm üretmeli

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisinde her geçen yıl büyüyen üretkenlik ve verimlilik sorunlarının, ülkenin sosyal ve ekonomik anlamda sahip olduğu kazanımları kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomisinde her geçen yıl büyüyen üretkenlik ve verimlilik sorunlarının, ülkenin sosyal ve ekonomik anlamda sahip olduğu kazanımları kaybetmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

OECD'nin 25 Ağustos'ta yayımladığı ülke raporunda, Güney Afrika'da üretkenlik ve verimlilik sorunlarının üstesinden gelerek büyümeyi yakalamak için hükümetin vergi reformu, özelleştirme ve altyapı yatırımları gibi birtakım önlemlere başvurması gerektiği belirtildi.

Raporda, geçen yıl yüzde 5 seviyesine yaklaşmasına rağmen bu yıl yüzde 1,8 seviyelerine gerileyen ekonomik büyümenin, gelecek yıl yüzde 1,3 seviyesine kadar düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Güney Afrika'nın tekrardan pozitif ivmeyi yakalaması için öncelikle vergi gelirlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, ülke çapında yaşanan elektrik üretim ve dağıtım problemine de acil çözüm bulunması gerektiği vurgulandı.

Özelleştirme tavsiyesi

Raporda, ülkede elektrik üretim ve dağıtım görevini üstlenen Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Eskom'un üretim, iletim ve dağıtım alanlarında üç farklı kuruma bölünerek özelleştirilmesinin bu probleminin en etkili çözümü olacağı öne sürüldü.

Kamu kurumlarının ekonomik yükünü hafifleterek verimliliği artırmak adına Eskom gibi tekel konumunda bulunan diğer bazı KİT'lerin de özelleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı raporda, Afrika'nın en iyilerinden olan ama artık eskiyen ulaşım ve iletişim altyapısının yenilenmesinin de zaruri hale geldiği belirtildi.

OECD Başekonomisti Vekili lvaro Pereira, yaptığı açıklamada, "Güney Afrika eğer güçlü ve sürekli bir toparlanma yakalayamazsa refah, eğitim, sağlık ve barınma gibi alanlarda zor kazanılmış sosyal ilerlemenin bir kısmını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kıtadaki en önemli ticari ortaklarından biri

Güçlü finansal yapısı, zengin sermayedarları, köklü akademik kurumları, doğal kaynakları, gelişmiş alt ve üst yapısı ve istikrarlı demokrasisiyle Sahra Altı Afrika'da bölgesel bir güç konumunda bulunan Güney Afrika, Türkiye'nin kıtadaki en önemli ticari ortaklarından.

Türkiye'nin ülkeyle 2 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmine sahip.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi OECD: Güney Afrika ekonomisi verimsizlik sorununa çözüm üretmeli - Son Dakika

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