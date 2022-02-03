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Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor - Son Dakika

Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor

03.02.2022 09:39
Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor

Ekonomist Atilla Yeşilada Youtube kanalında yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Doğal gaz fiyatlarına yüksek bir zam geleceğini iddia eden Yeşilada, "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor." dedi.

Ekonomist Atilla Yeşilada, küresel ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkat çekti. FED'in 7 kez faiz artıracağını söyleyen Yeşilada, faizin sene sonunda yüzde 2 buçuğa kadar çıkacağını söyledi.

YENİ BİR DOĞAL GAZ KRİZİ YAŞANABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Yeşilada, İran'la yaşanan doğalgaz kesilmesi sürecine değindi. Yeniden bir doğalgaz krizinin yaşanabileceğini vurguladı. Doğalgaz sorunu açısından Ukrayna- Rusya krizinin de büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.

"DOĞAL GAZIN YÜZDE 58 ZAMLANMASI BEKLENİYOR"

Yeşilada, IMF'nin blog sitesinde yayımlanan bir raporu okuduğunu söyleyerek, bu sene doğalgaza %58 gibi bir zammın geleceğini vurguladı. Yeşilada "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor." dedi.

ÇİP KRİZİ

Yeşilada, ayrıca piyasada ciddi bir çip krizinin olduğunu vurguladı. Bu durumun da tedarik zincirini etkileyeceğini belirtti. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2023'yılına kadar dünyayı ve Türkiye'yi tedarik zinciri krizinin de beklediğini söyledi.

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Atilla Yeşilada, Doğal gaz, Youtube, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi


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