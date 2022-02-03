Ekonomist Atilla Yeşilada: Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor

Ekonomist Atilla Yeşilada, küresel ve Türkiye'deki ekonomik gelişmelere dikkat çekti. FED'in 7 kez faiz artıracağını söyleyen Yeşilada, faizin sene sonunda yüzde 2 buçuğa kadar çıkacağını söyledi.
Yeşilada, İran'la yaşanan doğalgaz kesilmesi sürecine değindi. Yeniden bir doğalgaz krizinin yaşanabileceğini vurguladı. Doğalgaz sorunu açısından Ukrayna- Rusya krizinin de büyük bir etkisi olabileceğini belirtti.
Yeşilada, IMF'nin blog sitesinde yayımlanan bir raporu okuduğunu söyleyerek, bu sene doğalgaza %58 gibi bir zammın geleceğini vurguladı. Yeşilada "Ben IMF'in blogunu okudum. Bu sene doğal gazın yüzde 58 zamlanması bekleniyor." dedi.
Yeşilada, ayrıca piyasada ciddi bir çip krizinin olduğunu vurguladı. Bu durumun da tedarik zincirini etkileyeceğini belirtti. Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2023'yılına kadar dünyayı ve Türkiye'yi tedarik zinciri krizinin de beklediğini söyledi.
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