Üye Girişi
Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor - Son Dakika

Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor

29.12.2021 16:04
Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisi hakkında "Kendisi de 'Dolar yükselecek' diyordu ancak şimdi 'Sokak köpeklerini koruyalım' diye tweet atıyor." şeklinde yorum yapan ekonomist Necmettin Batırel'e yanıt verdi. Demirtaş, "Necmettin bey özünde kötü bir insan değil. Necmettin bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor." diye konuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisi hakkında yorum yapan "Şakkadanak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batırel'e yanıt verdi.

BATIREL NE DEMİŞTİ?

Batırel, Özgür Demirtaş'la birlikte Ahmet Hakan'ın programına konuk olduğu dönem hakkında konuştu. Batırel, gündemde olan 'Şakkadanak' ifadesiyle ilgili olarak, "2017 yılında Ahmet Hakan'ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olmuştum. Programa Özgür Demirtaş hocayı da çağırmışlardı. TRT'de yaptığım programıma konuk geldiğinde kendisiyle tanışmıştım. O zamanlar dolar 3,60 ile 3,70 civarında seyrediyordu. Ben bu dolar hareketinin spekülatif olarak değerlendirmiştim. Merkez Bankası o zamanın dolar kuruna müdahale etse, 'Şak diye 10 milyar dolar satsa piyasa ne oldu der' dedim. 'Bir 10 milyar dolar daha satar sırtı yere gelir' dedim, 'Bir 10 milyar dolar daha satsa ondan sonra biter' dedim. Biraz abartı yaptım. Merkez Bankası'nın müdahalede ne kadar kararlı olduğunu göstermek için bunu söyledim. Ahmet Hakan bunları, Özgür Demirtaş'a da sordu, o sırada Özgür Demirtaş çeşitli mimikler gösterdi. Daha sonra Özgür Demirtaş, Nisan 2021'de 'Merkez Bankası Necmettin Batırel'i dinlemiş' dedi. Kendisi de 'Dolar yükselecek' diyordu ancak şimdi 'Sokak köpeklerini koruyalım' diye tweet atıyor. Gördüğüm kadarıyla son derece efendi, beyefendi, aklı başında bir adam" açıklamasında bulundu.

DEMİRTAŞ YANIT VERDİ

Batırel'in bu sözlerini Twitter'dan yaptığı paylaşımla değerlendiren Demirtaş, "Necmettin bey özünde kötü bir insan değil. Burada gayet yumuşak konuşmuş (Çok kötü insanlar var Türkiye'de iftira atan ve yalan söyleyen) Necmettin bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor." dedi.

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

"Beni bunca yıldır takip eden milyonlarca kişi bir kez olsun bile şunu (Dolar, Hisse, Altın, Emtia, Gümüş vs) satın, bunu alın demediğimi ve asla demeyeceğimi bilir. Ancak şunları şunları yapmazsanız: TL değer kaybeder ve/veya enflasyon patlar ve/veya alım gücü çakılır ve/veya kişi başına düşen gelir düşer dediğimi bilir ve evet yine diyorum ki yanlış ekonomik politikalardan dolayı şimdi kriz yaşıyoruz. Enflasyon büyük bela. Yüz kez yazdım 2021 kışının çok zor geçeceğini. Olanlar ortada! Keşke bir kez olsa Özgür hoca ne diyor, neyi eleştiriyor, ne yaparsak daha iyi oluruz diye sorsalardı. Keşke"

Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
YORUMLAR
500

Merkez Bankası, Özgür Demirtaş, Medya, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor - Son Dakika Ekonomi


Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol         
16:06
Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş! Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!         
16:00
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı         
15:47
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:12:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement