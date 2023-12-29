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Ekonomistler Aralık Ayı Enflasyon Beklentisini Yüzde 3,19 Olarak Tahmin Ediyor - Son Dakika
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Ekonomistler Aralık Ayı Enflasyon Beklentisini Yüzde 3,19 Olarak Tahmin Ediyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerine göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor. Ayrıca, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 olarak belirlendi.

Ekonomistler Aralık Ayı Enflasyon Beklentisini Yüzde 3,19 Olarak Tahmin Ediyor
29.12.2023 - 12:31,
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.

2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak44,553,666,65
Şubat51,573,523,15
Mart49,562,862,29
Nisan46,262,652,39
Mayıs48,540,070,04
Haziran42,073,913,92
Temmuz61,019,079,49
Ağustos65,517,329,09
Eylül65,505,004,75
Ekim68,734,083,43
Kasım66,803,683,28
Aralık65,193,19

Kaynak: AA
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Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler Aralık Ayı Enflasyon Beklentisini Yüzde 3,19 Olarak Tahmin Ediyor - Son Dakika


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