Ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor

Ekonomistler TCMB\'nin politika faizini yüzde 50\'de sabit bırakmasını bekliyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

17.05.2024 13:30
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AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Mayıs Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor - Son Dakika

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