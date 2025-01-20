Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı

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Ekonomide bu hafta gözler perşembe günü 14:00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Konut ve araç fiyatları başta olmak üzere makro ekonomideki bir çok verinin Merkez'in yeni faiz kararıyla değişebileceği tahmin ediliyor.

20.01.2025 09:32
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Küresel piyasalarda geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif seyir öne çıkarken, bu hafta gözler yurt içinde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde geçen 2 hafta boyunca yükseliş eğilimi öne çıktı. Gözler perşembe günü 14:00'te TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Konut ve araç fiyatları başta olmak üzere makro ekonomideki bir çok verinin Merkez'in yeni faiz kararıyla değişebileceği tahmin ediliyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor. AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

FAİZDE SERİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü. Öte yandan Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620'den kapattı. Yurt içinde gelecek hafta salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi, cuma Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.

Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı

Merkez Bankası, Ekonomi, Moody's, Finans, TCMB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Muhammet Yaşar:
    Faiz inince millet herşeye zam yapıyor değişen bişey olmuyor 19 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    hayatınız yalan 12 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    önce şu 500 lükleri basın bunlar piyasaya ihtiyaç 7 1 Yanıtla
  • poyraz can:
    ekonomi me sağlammış ki yaptıkları baltalamalara rağmen hala ayakta duruyor. 2 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    büyük banknot beklemeyin peşin alışverişe vergi kaybı olduğu için kartla almaya yönlendirme yapıyorlar 0 0 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    tabi tabi bizde yedik 0 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    Faiz düşmeye devamkee 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ekonomiyi derinden etkileyecek faiz kararı için geri sayım başladı - Son Dakika
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