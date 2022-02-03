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Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç... - Son Dakika

Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...

03.02.2022 10:37

Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç ediliyorAFYONKARAHİSAR Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki...

Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor

Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç ediliyor

AFYONKARAHİSAR Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 20 tesiste, her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor. İlçede hava sıcaklığı eksi 20 derecede dahi üretilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihracatından 70 milyon Euro gelir sağlanıyor.

Sandıklı ilçesi, son 2 yılda jeotermal sera yatırımında üretim alanındaki artışla dikkat çekti. Türkiye genelindeki 5 bin 500 dekar jeotermal seranın 2 bin dekarının yer aldığı ilçede, 5 yılda seracılık hızla gelişti. Türkiye'deki jeotermal seracılık yatırımlarının yüzde 40'a yakınına sahip Sandıklı'da jeotermal sera alanı, son 2 yılda bin dekardan 2 bin dekara yükseldi. Kaplıcalarıyla sağlık turizminde adından söz ettiren ilçede, jeotermal seracılıkta 2 bin kişiye istihdam sağlandı. Kışın çetin geçtiği kentte, kar yağsa da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye düşse de termal sularla ısıtılan seralarda 20 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. İlçedeki 20 jeotermal serada her mevsim yetiştirilen domateslerden yıllık 100 bin ton ürün elde ediliyor.

70 milyon kazanç sağlanıyor

Sandıklı'da üretilen domatesler yüzde 95'i Hollanda, Avusturya, Kosova, Romanya, Rusya başta olmak üzere 10 ülkeye gönderilirken 70 milyon Euro kazanç sağlanıyor.

"İhracatımız bu sene yüzde 95'lere çıktı"

Termal sera işletmecisi Ramazan Çetinkaya, "Bu sezon geçen yıllara oranla farklı. Çünkü üretimimizin yüzde 95'inı dışarı ihraç ediyoruz. İhracatı Avrupa Birliği ülkelerine daha fazla yapıyoruz. Sandıklı'da 2 bin dekar sera bulunmakta ve dekarda 50 ton üretim yapıyoruz. Toplamda 100 bin ton üretim yapıyoruz. Yüzde 90 ihracat yaptığımızda da Sandıklı'dan 70 milyon Euro gelir bekleniyor." dedi.

"12 ay üretim yapıyoruz"

Ramazan Çetinkaya, "Sandıklı'da seracılığımız 12 aya yayılmış durumda. Hem yazlık üretim yayla seracılığı hem de kışın jeotermal ısıtma ile beraber kışlık üretim yapabiliyoruz. Bu şekilde dekarda üretimimizi 50 ya da 55 tona çıkartıyoruz." diye anlattı.

"İyi tarım raf ömrünü ve lezzetini artırıyor"

Sandıklı'da ki bütün seralarda teknolojik ve jeotermal ısıtma uygulandığını söyleyen Çetinkaya, "Aynı zamanda iyi tarım belgesine sahip. İhracat yaptığımız içinde global iyi tarım belgesini de aldık. Bu kurallara uyarak üretim yapıyoruz. Bu da bizim üretim kalitemizi, domatesin raf ömrüne, lezzetine katkı sağlıyor." diye belirtti.

Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...
Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç...

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Karahisar, Türkiye, Tarım, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eksi 20 derecede dahi üretim devam ediyor- Sandıklı'daki jeotermal seralarda yılın 12 ayında yetiştirilen domateslerin yüzde 95'inin 10 ülkeye ihraç... - Son Dakika
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