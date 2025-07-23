Eksik Sigorta Sorunu Büyüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Eksik Sigorta Sorunu Büyüyor

23.07.2025 13:25
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AXA Türkiye, eksik sigorta riskinin ciddiyetine dikkat çekerek, sigorta bedelinin doğru tespitinin önemini vurguladı.

AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, "Eksik Sigorta"nın, sektörün en önemli sorunlarından biri olduğuna değinerek, sigorta bedelinin doğru tespit edilmesinin bu sürecin en kritik adımı olduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konut sigortası yaptırırken sıkça göz ardı edilen "Eksik Sigorta" riski sigortalının beklenmedik büyük zararlara uğramasına yol açabiliyor.

Artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon ortamında, birçok konut sahibi varlıklarını gerçek değerinin altında sigortalayarak büyük bir güvence açığıyla karşı karşıya kalıyor.

Eksik sigorta riski sadece bireyleri değil, işletmeleri de tehdit ederken, düşük bedelle sigortalanan makineler ve tesisler, büyük bir hasar anında sadece maddi kayıplara değil, üretim, pazar ve itibar kaybı gibi zincirleme sonuçlara da yol açabiliyor.

Eksik sigorta riskine karşı poliçe yenileme dönemlerinde yapı birim maliyetleri ve enflasyon oranlarını dikkate alarak otomatik güncellemeler yapan AXA Türkiye, ayrıca dijital sigorta bedeli hesaplayıcıları ve gerektiğinde ekspertiz hizmeti sunarak müşterilerine kapsamlı destek sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AXA Türkiye Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, Eksik Sigorta'nın ciddi mağduriyetler doğurabileceğini aktardı.

Altın, Eksik Sigorta'nın, sektörün en önemli sorunlarından biri olduğuna değinerek, AXA Türkiye olarak müşterilerin yalnızca hasar anında yanında olmakla kalmadıklarını, risklerini hasar gerçekleşmeden önce belirleyip yönetmeleri konusunda da rehberlik ettiklerini paylaştı.

Sigorta bedelinin doğru tespit edilmesinin bu sürecin en kritik adımı olduğunu vurgulayan Altın, "Müşterilerimiz, 'Benim için değerli olanı yeterince koruyor muyum?' sorusunu kendilerine hasar gelmeden önce sormalı. Bu farkındalığın artması için dijital çözümler sunuyor, bilgilendirici içeriklerle süreci daha anlaşılır kılıyoruz. Çünkü sigorta, yalnızca bir formalite değil, geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Bu nedenle poliçelerin düzenli olarak gözden geçirilmesi ve varlıkların gerçek değeriyle güvence altına alınması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Sigorta, Sağlık, Finans, Son Dakika

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