Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat'tan geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat'tan geldi

Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat\'tan geldi

İlginç çıkışlarıyla magazin dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri olan Ebru Polat, bu kez asgari ücret oyumuyla adından gündeme geldi. Asgari ücretin euro ile doğru orantılı gitmesi gerektiğini ifade eden Polat, "Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız" dedi.

22.11.2024 12:20
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2025 asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyor.

BİR ÖNERİ DE EBRU POLAT'TAN

Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken 2025 asgari ücret rakamı için bir öneri de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ebru Polat'tan geldi.

El atmadığı bir o kalmıştı! Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat'tan

"HAK EDİLEN RAKAMLAR BU RAKAMLAR"

Asgari ücretin euro ile doğru orantılı gitmesi gerektiğini ifade eden Polat, "Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli. Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 Euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 Euro o da 430 TL civarı... Bence hak edilen bu rakamlar..." dedi.

Asgari Ücret, Ebru Polat, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat'tan geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Emre Akcay:
    Eeeeeeeee adaletın olmadıgı yerde sacına euro takanlar akıl verır 25 4 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    bunun hber niteliği neki sen bunu haber yapıyorsun Ebru Polat kim 19 3 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    doğru söylüyor, işlerine gelince AB uyum yasası vatandaşa gelince yasla gitsin... 13 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    çok doğru söylemiş keske herkes el atsa bu konuya zengin susup şükür edeceğine askeri ücretle şükür etsin kimseye muhtaç değilim maaşım yetiyor diye 15 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    adalet Yok bu ülkede 10 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    donsuz kadınların fikri neki zikri ne olsun 6 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sanamı kaldı 2 5 Yanıtla
  • Oktay Şimşek:
    Bunlar da konusuyor akil veriyor ya Orasi avrupa burasi Türkiye 1 5 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Parti kur kapattıralım ebru 1 5 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    Bunu haber yapan kaynaklara bıravo 0 1 Yanıtla
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