Asgari ücret için bir öneri de Ebru Polat\'tan geldi

Ekonomi

2025 asgari ücret rakamı için nefesler tutuldu. Milyonlarca çalışan yeni yılda asgari ücret zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Ekim ayının başından beri konuşulan asgari ücret için yüzde 25 ile yüzde 50 arasında tahminler yapılıyor.

BİR ÖNERİ DE EBRU POLAT'TAN

Yaşanan enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre asgari ücretin belirleneceği konuşuluyorken 2025 asgari ücret rakamı için bir öneri de sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ebru Polat'tan geldi.

"HAK EDİLEN RAKAMLAR BU RAKAMLAR"

Asgari ücretin euro ile doğru orantılı gitmesi gerektiğini ifade eden Polat, "Madem kedi köpek vs. her şeyde Avrupa'yı örnek alıyoruz öyleyse asgari ücrette de örnek almalıyız. İşçi, emekçi, emekli memurun da yüzü gülmeli. Enflasyon parayı iyice eritti. Artışın anlamı kalmıyor. Mesela Fransa'da asgari ücret 1.767 Euro o da yaklaşık 64 bine tekabül ediyor. Ya da yine Fransa'da çalışma ücreti 11.65 Euro o da 430 TL civarı... Bence hak edilen bu rakamlar..." dedi.