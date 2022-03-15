El emekleri istihdama dönüştü - Son Dakika
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El emekleri istihdama dönüştü

15.03.2022 15:01
El emekleri istihdama dönüştü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler üretime ve istihdama katkıda bulunuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler üretime ve istihdama katkıda bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem aile ekonomilerine katkı sunuyor hem de kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde el sanatlarından, kuaförlüğe, seramik biçimlendirmeden mefruşat ve sepet örücülüğüne, ön muhasebe, diksiyon, işaret dili, plates, aşçılık ve örgüden kazaziyeye varıncaya kadar 18 farklı branşta yer alan kurslarda kadınlar büyük bir özveri ile eğitim alıyor.

Hiçbir şey bilmeden geldiği kurs sayesinde dekoratif el sanatları konusunda çok şey öğrendiğini söyleyen ev hanımı Derman Güç," Belediyemiz bize böyle bir sosyal aktivite alanı sağladığı için çok mutluyuz. Hiçbir şey bilmeden geldim, sıfırdan başladım. Burada çok şey öğrendim. Burada bir şeyler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman ziyanından kurtulduk. Hanımların boş durmaktansa bu kurslara gelip bir şeyler öğrenerek üretmelerini tavsiye ediyorum. Kadınlarımız çalışarak, üreterek kendi ayakları üzerinde durmalı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da kadınlara sağladığı bu imkanlar için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dikiş kursuna gelen bir başka kursiyer Maide Öz ise, "Bize böyle bir imkan verdiği için Büyükşehir Belediyemizden ve başkanımızdan Allah razı olsun. Maddi ve manevi yönden çok faydasını görüyorum. Makine dikişini bilmiyordum onu öğrendim. Keçeden bebekler çantalar yapmayı öğrendim. Bir şeyler öğrendikçe de kendimi rahat ve huzurlu hissetmeye başladım. Bütün kadınlara tavsiye ederim. Buradan kadınlara sesleniyorum; her kadının bir becerisi vardır. Bu beceriyi evde saklamayalım. Kendimizi gösterelim. Kadının gücü her yerde. Başta başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve kendilerini her alanda geliştirebilmeleri için çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de, bu kurslarda üretilen her üründe hanım kardeşlerimizin emeği var. Onlar bizim değerimizdir, onları önemsiyoruz. Kurslar hem kadınlarımızın ufkunu açıyor hem de hayatlarına yön veriyor. Kurs aldıkları alanlarla el becerileri daha da gelişiyor. Kadınlarımızla birlikte çalışarak, üreterek, istihdam oluşturarak yarınlarımızı çok daha güzelleştireceğiz İnşallah" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

El emekleri istihdama dönüştü
El emekleri istihdama dönüştü

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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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