Elazığ Hayvan Pazarı'nda arife günü yoğunluğu
Elazığ Hayvan Pazarı'nda arife günü yoğunluğu

26.05.2026 13:09
Elazığ Canlı Hayvan Pazarı'nda arife günü hareketlilik sürüyor. Vatandaşlar kurbanlık almak, besiciler ise hayvanlarını satmak için pazarda bir araya geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü ile Ticaret Borsası Başkanı da pazarı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Elazığ'da canlı hayvan pazarında arife günü hareketliliği yaşanıyor. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları satmak isteyen üreticiler sabah saatlerinden itibaren pazarda bir araya geldi. Pazarın hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan bölümlerinde kurbanlık satışları ve alıcılar ile satıcılar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Besiciler ellerindeki hayvanları nakde çevirmek, vatandaşlar ise bayram öncesi kurbanlıklarını temin etmek için işlemlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ile Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ da canlı hayvan pazarını ziyaret etti. Taşkesen ve Dumandağ, alanı dolaşarak besicilerle bir araya geldi ve pazardaki çalışmalar ile son durumu yerinde inceledi.

Hayvan pazarında son gün yoğunluğunun yaşandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen, "Oda ve birlik başkanlarımızla birlikte üreticilerimizin bir yıl boyunca verdikleri emekleri kurban pazarına sunmalarını inceliyoruz. Arife günü sebebiyle en yoğun gün yaşanıyor. Gerek yollarda gerekse pazar alanında borsa ve il müdürlüğümüzün veteriner hekimleri hayvanların sağlığını, küpelerini ve kayıtlılığını kontrol ediyor. Kurbanlık vasfı taşıyan sağlıklı hayvanların pazarda bulundurulmasını sağlıyoruz" dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ise "Belediyemiz sağ olsun burada bir kesimhane yeri hazırlamış. Bu bayramda küçükbaş hayvanların kesimi için cüzi miktarda bir ücret alınacak ve et doğranıp teslim edilecek. Sokakta, toprağın içinde kesim yapmak yerine belediyemiz suyu, lavabosu ve her şeyi hazır olan bir hizmet sunmuş. Burada kesim yapan hemşehrilerimiz rahatlıkla etlerini evlerine götürebilecekler. Herkesin bayramını kutlar, kurbanlarının kabul olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ, Tarım, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
