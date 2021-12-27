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Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti - Son Dakika

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti

27.12.2021 11:37

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çektiELAZIĞ Döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine ilk olumlu yanıt Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan küçük bir bakkaldan geldi.

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti

ELAZIĞ Döviz kurundaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine ilk olumlu yanıt Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde bulunan küçük bir bakkaldan geldi. Bakkal ürünlerde büyük indireme giderken vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısının ardından ekonomi ile ilgili alınan tedbirlere yönelik yaptığı açıklamayla birlikte döviz kurunda sert düşüş yaşanmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte kurdaki düşüş sonrası vatandaşların indirim beklentilerine olumlu yanıtlar gelmeye başladı. Elazığ'ın Yazıkonak Beldesi'nde mahalle bakkalı da temel gıdalar başta olmak üzere bir çok üründe indirime gitti. Uzun yıllar beldede bakkal işleten Nevzat Duysak ise kapıya astırdığı, ' Küçük esnaf düşürdü, sıra üç harflilerde' ve 'Dolar yükselir, mal yükselir, dolar düşerse niye mal düşmesin" yazılarıyla bütün sektörlere indirim yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Milletimize sahip çıkacağız"

Kurdaki düşüş sonrası ürünlerde indirime gittiklerini belirten bakkal sahibi Nevzat Duysak, " Geçtiğimiz günlerde dolar ve Euro yükselince ürünler de yükseldi. Toptancı ve zincir marketler fiyatları yükseltti. Biz de kendimizi kurtarmak için fiyatları biraz yükselttik. Cumhurbaşkanı müdahale edince dolar düştü. Biz de ürünlerimizin fiyatlarını düşürdük, zincir marketler ve toptancılar da fiyatları düşürerek bize destek çıksınlar. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize sahip çıkacağız" dedi.

Büyük marketlerinde indirime gitmesi gerektiğini ifade eden Duysak, "Unu 360 TL'den 320 TL'ye düşürdük, yağı 140'tan 100 TL'ye kadar indirdik. Her geçen gün 10 veya 20 TL düşürüyoruz. Çay zaten devletin olduğu için ona fazla zam gelmedi, çayı da ortalama 2 TL düşürdük. Pirinç ve mercimek yükseldiydi. Bu ürünlerden 10 TL indirim yaptık. Mahalle sakinleri memnun ve bizlere teşekkür ediyor. Büyük marketler de böyle bizim gibi fiyatları indirmeli. Vatandaşlar gelip bizden alışveriş yapıyor. Büyük zincir marketler yapmadığı için biz küçük bakkallar indirim yaparak destek çıkıyoruz" diye konuştu.

" Kesinlikle küçük esnafta alışveriş yapalım"

Müşterilerden Ferhat Kaya ise "Cumhurbaşkanımız marketlere indirim yapın çağrısında bulunurken küçük esnafımız indirim yaptı, büyük marketler indirim yapmadı. Bunun aksine sürekli etiket değiştirerek fiyat yükselttiği kanaatine vardık. Küçük marketler yağlarda özellikle gıda ürünlerinde kendi karlarından azaltarak büyük indirim yaptığını gördük. Kesinlikle küçük marketlerden alışveriş yapalım. Elazığ'da küçük esnaf olan mahalle bakkalımız enflasyona inat fiyatlarda bayağı indirim yaptı" şeklinde konuştu.

Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti
Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti
Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti

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Türk Lirası, Yazıkonak, Elazığ, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ'da bakkal sahibi indirim yaptı, astığı yazılarla dikkat çekti - Son Dakika
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