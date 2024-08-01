Elazığ'da Gençler Tarımda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ'da Gençler Tarımda Büyük Başarı Elde Etti

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bir proje kapsamında gençlere tarımsal eğitim verildi. Gençler, 3 yıl önce dikimini gerçekleştirdikleri 40 bin lavanta fidesiyle yaklaşık 1 buçuk ton lavanta hasadı elde etti. Lavanta üretimiyle birlikte uçucu yağlar, hidrosoller ve bitkisel ürünler üreten gençler, tarımda büyüme örneği sergiledi.

01.08.2024 10:08
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Elazığ'da gençler, 3 yıl önce 40 bin lavanta fidesini toprakla buluşturarak büyük bir başarıya imza attı. 3 yıl içinde yaklaşık 1 buçuk ton lavanta hasadı elde eden gençler, tarımda adım adım büyüme örneği sergiledi.

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ Valiliği İl Özel İdaresine aktarılan ödenekle inşa edilen İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde hayata geçirilen proje çerçevesinde 18-30 yaş arası 200'ün üzerinde gence tarımsal eğitim verildi. Bu çerçevede İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezinde eğitim gören gençler 3 yıl önce "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" Projesi çerçevesinde yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi. Merkez, 25 bin metrekarelik alanda tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirirken, bu alanın 6 bin metre karesinde lavanta üretimi gerçekleştiriliyor. Her sezon hasattan yaklaşık 500 kilogram elde edilen lavantalar, uçucu yağlar, hidrosoller ve çeşitli bitkisel ürünler gibi sabun, şampuan, krem ve yağların üretiminde kullanılıyor. 3 yıl içinde 1 buçuk ton civarında lavanta hasadı elde eden gençler, tarımda adım adım büyüme örneği sergiledi.

"6 bin metrekare alanda ekili lavantalarımız mevcut"

Lavanta üretimi ve hasadı hakkında bilgi veren Tarım ve Hayvancılık Birim Koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Tesisimizde yaklaşık 6 bin metrekare alan içerisinde ekili lavantalarımız mevcut. Lavantaları iki hafta önce hasat ettik. Hasat ettiğimiz lavantalardan uçucu yağ elde ediyoruz. 6 dönüm arazi üzerinden elde ettiğimiz lavanta yağı, 15 litre civarında. Bunun dışında 200 litreye yakın lavanta hidrosolü elde ettik. Elde ettiğimiz bu ürünleri bitkisel kozmetik ürünlerde ve katma değerli ürünlere dönüştürmede eğitimlerde kullanıyoruz. Elde ettiğimiz uçucu yağ veya hidrosolden sabun, şampuan, bitkisel krem ve yağlar ve karışım yağlar üretiyoruz. Bunlar sağlık açısından kullanılabiliyor. Aynı zamanda içilebilir ürünler olarak da değerlendirebiliyorlar" dedi.

25 bin metre kare alanda tıbbi aromatik bitki ürettiklerini ifade eden Çetinkaya, "Elde ettiğimiz lavantalardan bunları elde ediyoruz. Bunların dışında yine kendi alanımızda 25 bin metrekare alanda daha farklı tıbbi aromatik bitkiler de geliştiriyoruz. Yine aynı bitkilerden de uçucu yağ ve hidrosol gibi ürünler üretip bitkisel kozmetik ürünler elde edebiliyoruz. Bunların hepsini tesisimize eğitim açtığımız dönemlerde başvuru yapan katılımcılarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu sene üçüncü yılımız. Üçüncü yılımızda 6 bin metrekare alandan her seferinde yaklaşık olarak 500 kilogram civarında lavanta hasadı elde ediyoruz. Bizim lavantalarımız sulu, sezonda sulama yapabiliyoruz. Sulama yapabildiğimiz için birinci hasattan sonra ikinci hasadı da yapabilme imkanımız oluyor. Dolayısıyla iki defa uçucu yağ elde etmiş oluyoruz ve normal susuz lavanta üretiminden yaklaşık bir buçuk kat daha fazla ürün elde etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da Gençler Tarımda Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika

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