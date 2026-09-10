Elazığ'da kabak hasadı başladı, 2026 sezonunda 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ'da kabak hasadı başladı, 2026 sezonunda 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor

Elazığ\'da kabak hasadı başladı, 2026 sezonunda 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da tarımsal üretimde önemli yere sahip kabakta 2026 sezonu hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre bu yıl yaklaşık 4 bin 74 ton üretim öngörülürken, geçen yıl 3 bin 885 ton kabak üretilmişti.

Elazığ'da farklı kullanım alanları ve çeşitleriyle tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan kabakta hasat dönemi başladı. Kent genelinde 2026 üretim sezonunda yaklaşık 4 bin 74 ton kabak üretimi bekleniyor.

Elazığ'da kabak üretiminde 2026 sezonunun hasadı başladı. İl genelinde üreticilerin tarlalarda yoğun mesaisi sürerken, bu yıl kabakta geçen yıla göre üretim miktarının artması bekleniyor. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılında 2 bin 12 dekar alanda 3 bin 885 ton kabak üretimi gerçekleştirildi. 2026 üretim sezonunda ise üretim alanının 2 bin 24 dekara, beklenen üretim miktarının da yaklaşık 4 bin 74 tona ulaşması öngörülüyor.

Kabak hasadını yerinde incelemek amacıyla Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca Köyü'nde üretici Engin Çalışkan'a ait yaklaşık 30 dekarlık alanda gerçekleştirilen bal kabağı hasadına katıldı. Şube Müdürü ve teknik personelin de yer aldığı hasatta, üretici Çalışkan'dan kabak üretiminin seyri, tarladaki çalışmalar ve sezonun genel durumu hakkında bilgi alındı.

Elazığ'da kabak üretiminde alan ve rekoltenin artması beklenirken, hasat sezonunun üreticiler açısından verimli geçmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Elazığ, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da kabak hasadı başladı, 2026 sezonunda 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi
Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor Ezgi Apartmanı davasında 12. duruşma görülüyor, yakınlar 35 kişi için adalet istiyor
Görüntüleri de var Sokak ortasında kadından şaşırtan karar Görüntüleri de var! Sokak ortasında kadından şaşırtan karar
Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi Ailesinden ilk açıklama Mehmet Ali Erbil kalp krizi mi geçirdi? Ailesinden ilk açıklama
Yemen’de dengeleri değiştiren 24 saat Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi Yemen'de dengeleri değiştiren 24 saat! Husiler 2 bin 600 kilometrekare ilerledi
Gaziantep’teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü Gaziantep'teki tünel inşaatında yaşanan iskele çökmesinde 1 işçi öldü

18:29
Fenerbahçe’nin Roma karşısındaki ilk 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:17
4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçti 3’ü CHP’den
4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti! 3'ü CHP'den
17:51
Melisa Döngel’e trafikte silahlı tehdit Korku dolu anlar kamerada
Melisa Döngel'e trafikte silahlı tehdit! Korku dolu anlar kamerada
17:09
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
17:04
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 18:31:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ'da kabak hasadı başladı, 2026 sezonunda 4 bin 74 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement