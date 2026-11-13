Elazığ'da kapama zeytin üretiminde 593 dekara ulaşıldı, hasat başladı - Son Dakika
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Elazığ'da kapama zeytin üretiminde 593 dekara ulaşıldı, hasat başladı

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Elazığ\'da kapama zeytin üretiminde 593 dekara ulaşıldı, hasat başladı
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Elazığ'da alternatif tarım ürünleri kapsamında değerlendirilen zeytinde hasat başladı. Keban Baraj Gölü'nün etkisiyle Keban ve Ağın ilçelerinde yapılan üretim, kentte 593 dekar kapama zeytin alanına ulaştı; Ağın'daki ilk kapama zeytin bahçesinde hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ'da tarımsal üretim çeşitliliğini artırmaya yönelik alternatif ürünlerden biri olan zeytinde hasat dönemi başladı. Kentte 592 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak yetiştirilen zeytin, Keban Baraj Gölü'nün iklim üzerindeki ılımanlaştırıcı etkisi sayesinde Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinde de yetiştiriliyor. Bu çerçevede, Ağın ilçesinde Elazığ'ın ilk kapama zeytin bahçesini tesis eden üretici Ahmet Ruhi Tekin'in bahçesinde zeytin hasadı gerçekleştirildi. Hasat etkinliğine Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Sadettin Taşkesen ile kurumun teknik personeli katıldı.

Elazığ'da toplam 593 dekar alanda kapama zeytin yetiştiriciliği yapıldığı bildirildi. İl genelinde Keban ilçesinde 385 dekar, Ağın ilçesinde ise 208 dekar alanda zeytin üretimi gerçekleştirildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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