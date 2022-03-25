Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı

25.03.2022 12:27
Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı

Elazığ'da ipek böcekçiliğini desteklemek için üreticilere ücretsiz olarak 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı.

Elazığ'da ipek böcekçiliğini desteklemek için üreticilere ücretsiz olarak 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı.

Dünya Ormancılık Haftası çerçevesinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nün etkinlikleri devam ediyor. İl genelinde ipek böcekçiliğini desteklemek için Orman Bölge Müdürlüğü, Fırat Üniversitesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde üreticilere 6 bin 500 adet dut fidanı dağıtıldı. Nisan ayının sonuna kadar toplam 50 bin fidanın ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Orman Bölge Müdürü M. Salih Çetiner, "Valimizin koordinesinde yürütülmüş olunan, bu yıl 3. yılı olacak olan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipekli dokumacılığını tekrar Elazığ'da canlandırmak için paydaş kurumlar olan Fırat Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odamız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle çiftçilerimize dut fidanı dağıtacağız. İpek böcekçiliği için dut olmazsa olmaz. Biz 2 yılda toplam 42 bin dut fidanını çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtmış olduk. Bu etkinliğimizde ise yaklaşık 6 bin 500 dut fidanını çiftçilerimize dağıtacağız. Nisan ayının başına kadar toplam 50 bin fidanı ücretsiz bir şekilde dağıtmış olacağız" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı
Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı
Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı
Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı

YORUMLAR
500
27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı 27. Söke Tarım Sanayi Ticaret Sergi ve Panayırı açıldı Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek Elazığ'da tarım arazileri dron ile ilaçlanabilecek

Fırat Üniversitesi, Ticaret, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu
12:24 Yaşanan gerginliğe dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın içinde sigara yakmaya çalıştı
12:16 Camdaki Kız 36. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Diziye Nalan ve Hayri'nin yakınlaşması damga vurdu!
12:12 Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne konağa icra gelmesi damga vurdu! İşte yaşananlar
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
12:04 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:34:53. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da üreticilere 6 bin 500 dut fidanı dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement