Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor

03.06.2022 15:42
Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Türkiye raporuna göre, Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Türkiye raporuna göre, Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor.

TİM tarafından yayınlanan Türkiye İhracat Raporu'na göre 2021 yılının ilk 5 aylık döneminde 146 milyon 788 bin dolar ihracat yapan Elazığ, 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde ise 167 milyon 788 bin dolar ihracat ile yükselişini sürdürdü. Elazığ'dan bu yıl mayıs ayında 29 milyon 236 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılının aynı ayında 16 milyon 879 bin dolar ihracat yapıldığı belirtildi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, TİM tarafından açıklanan ihracat rakamları raporunu değerlendirdi.

Elazığ iş dünyasının 2021 yılında cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat ile dikkat çektiğini aktaran Başkan Asilhan Arslan, "Bu yılın ilk beş aylık ihracat rakamlarına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında daha fazla ihracatımızın olduğu görülüyor. İlimizin bu beş aylık dönemdeki istikrarlı artışına baktığımızda yıl sonu itibarıyla Elazığ kendi rekorunu inşallah kıracaktır. 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde ilimizin ithalatı ise 7 milyon 131 bin dolar seviyesinde gerçekleşerek geçen yılla aynı olmuştur. İthalatımızda makine ve hammadde ilk sırada yer almaktadır" dedi.

2022 yılı mayıs ayı itibarıyla Elazığ'daki 62 işletme tarafından 72 ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Arslan, "Bu dönem yapılan toplam 167 milyon 788 bin dolar tutarındaki ihracatımız ile ilimiz, 81 il içerisinde 36. sırada yer almıştır. 2022 yılının ilk beş aylık döneminde ihraç ürünlerimizde ilk sırayı 147 milyon 490 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İhracat, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ'ın ihracatı artmaya devam ediyor - Son Dakika

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