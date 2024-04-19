Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bitkisel üretim istatistikleri 2024 yılı 1. tahmin veri girişleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç başkanlığında yapılan toplantıya, müdür yardımcısı, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı. Düzenlenen toplantı ile ilin tarım ürünlerinin ekiliş ve verim tahmin çalışmalarını yapıp, tarımla ilgili istatistik bilgilerini zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulması sağlanması, bitkisel üretim istatistikleri 2024 yılı 1. tahminine ilişkin veri girişlerinin 'İstatistik Bilgi Sistemine Girişine İlişkin Usul ve Esaslar' doğrultusunda yapılmasının planlandığı kaydedildi. - ELAZIĞ
Son Dakika › Ekonomi › Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2024 yılı bitkisel üretim istatistikleri için bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
Karabük'teki MARZİNC fabrikasında çalışan DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'na üye işçiler, 2023-2025 dönemi toplu sözleşmendeki haklarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işçilere destek vererek, toplu iş sözleşmesindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında yıllık 1 milyar dolarlık ticaret hedefinin belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım, sanayi, tekstil-giyim, ilaç gibi sektörlerde önemli fırsatlar bulunduğunu ve geçen yıl 350 milyon dolar olan ticaret hacminin hedefe ulaşabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tanzanya arasındaki ticaret hacminin arttığını ve hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu belirtti. Yılmaz, Afrika kıtasıyla olan ticaretin de önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, Türk müteahhitlerinin Tanzanya'da üstlendiği projelerin başarılı olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk iş insanlarını Tanzanya'ya yatırım yapmaya teşvik etti.
6. Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşti. Forum, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesi konularında temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde yapılan bir işyerine düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 ton 950 gram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şahinbey Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 10 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıttı. Dağıtımın birkaç gün süreceği ve tüm çiftçilere ulaşılması hedeflendiği açıklandı.
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB), 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Toplantıda, 2023 yılında yaşanan ihracat düşüşü ve sektördeki zorluklar değerlendirildi. GATHİB Başkanı Fikret Kileci, üyelerin dirençli bir duruş sergilediğini belirtirken, uluslararası talep daralması ve 6 Şubat depremlerinin ihracatı olumsuz etkilediği vurgulandı. Ayrıca, 2023 yılında en fazla ihracat yapılan mal grupları ve ülkeler de açıklandı. GATHİB, 2024 yılında da yoğun bir takvimle çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Türkiye-Çin Ekonomik Forumu, İstanbul'da gerçekleşti. Forumda, iki ülkenin ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin büyüme kaydettiği vurgulandı. Türk ve Çinli şirketlerin temsilcileri, yeni ortaklıklar geliştirmek üzere ikili görüşmelerde bulundu. Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği güçlü seyrediyor.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu'nun et fiyatlarına yaptığı yüzde 25 zammın geri alınmasını talep etti. Gürer, dar gelirli vatandaşların et alabilme imkanının zorlaştığını belirterek, zamın geri alınması ve sübvansiyonlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, SGK'ya yapılan transferlerin artmasına rağmen emeklilerin açlık ücretine mahkum edildiğini belirtti. Öztunç, bu durumun AKP, saray düzeni ve Erdoğan'ın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.
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