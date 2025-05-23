Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alan: "Kredi paketinde pozitif ayrımcılık ilkesinin işletilmesini bekliyoruz"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına müjdesini verdiği destek paketinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Kredi paketinde pozitif ayrımcılık ilkesinin işletilmesini bekliyoruz" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına müjdesini verdiği destek paketine ilişkin, "Son yıllarda ilimizin yaşadığı depremler ve pandemi döneminde şehir ekonomisinin aldığı yaraların sarılması ve özellikle reel sektörün desteklenmesi konusunu her platformda ve en yetkili isimlere iletmeleri ve bunda ısrarcı olmalarının yeni bir destek paketine dönüşmesinin ikinci organize sanayi bölgesi TEKNOVA'nın hızla büyümesini, Kovancılar- Karakoçan ve Palu ilçelerine hitap edecek Karma OSB'nin kuruluşunu hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığının imalatçı KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümeye katkısını artırmak ve rekabet güçlerini pekiştirmek amacıyla uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanı sunmak amacıyla sektörlerin önceliklerine göre hazırlanan destek paketinin imalatçı KOBİ'lere yaklaşık 30 milyar lira kredi imkanı sağlayacak olması önemli ve değerli bir çalışmadır" diye konuştu.

Yakın zamanda açıklanacak yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) destek paketinin üretimi ve istihdamı canlandırmak adına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Alan, "Ancak son yıllarda büyük depremler ve bu yıl yaşanan zirai don felaketi nedeniyle ekonomik yapısı derinden sarsılan Elazığ gibi illerin bu paket kapsamında özel olarak desteklenmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmelerin mali kırılganlığı devam etmekte; üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi sınırlanmaktadır. Bu nedenle açıklanacak kredi paketine ek olarak Elazığ gibi iller için özel bir alt başlık oluşturulmasını talep ediyoruz. Sadece Elazığ'ın değil, tüm afet mağduru illerin ekonomik olarak yeniden toparlanmasına katkı sağlayacak, yatırım ortamını canlandıracaktır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu taleplerimizin dikkate alınmasını ve kredi paketinde pozitif ayrımcılık ilkesinin işletilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Macaristan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarına yeni destek paketinin müjdesini vererek, "Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz" demişti. - ELAZIĞ