Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığspor'a Destek Kampanyası - Son Dakika
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Ekonomi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığspor'a Destek Kampanyası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası\'ndan Elazığspor\'a Destek Kampanyası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığspor için düzenlediği destek kampanyasında 30 milyon lira toplanmayı hedefliyor. Meclis toplantısında konuşan başkanlar, şehrin iş insanları ve halkının desteği ile önemli bir birliktelik sağlandığını vurguladı.

03.05.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkanı Sedat Karataş, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm organlarıyla birlikte çalışma kültürü ve takım ruhu ile hedeflerine koşmaya devam ettiklerini ifade etti.

Meclis Üyelerinden aldıkları güç ve destekle ilimizin ekonomik, ulaşım, turizm tanıtım alanlarında attıkları adımların olumlu sonuçlanarak şehre önemli kazanımlar getirdiğini ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, "Şehrimiz adına bir adım daha attık ve Elazığspor'umuzun geldiği ve şampiyonluğa çok yakın olduğu bir konumda, yeni bir misyon üstlenip inisiyatif alarak destek kampanyası düzenlemeyi kendimize bir vecibe gördük. Kulüp Başkanlığını Odamız Meclis Üyesi değerli kardeşim Ahmet Fethi Yılmaz'ın yaptığı Elazığspor, son haftalarda üst üste aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğa oldukça yaklaşmış durumda. İşte böylesine hassas ve kritik bir durumda bize düşen görev, yönetim kurulu ve futbolcularımızın maddi sıkıntıları düşünmek yerine şampiyonluğa kilitlenmesini ve odaklanmasını sağlamaktı. Bu amaçla şehir halkının, iş insanlarımızın, oda ve STK başkanlarımızın Elazığspor etrafında kenetlenmesini sağlayacak 'Bugün değilse ne zaman' sloganıyla başlattığımız destek kampanyası, halkımız tarafından önemli bir destek gördü. Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu'nun kampanyamıza gösterdiği ilgi ve çok sayıda iş insanımızı bizzat arayıp destek olmasıyla önemli bir katkı sağlandı. Yine Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu'nun iş insanlarını yönlendirmeleri ve kampanyamıza desteği, şehir tarihine altın harflerle yazılacak samimi ve içten bir destek ve fedakarlık olarak kayıtlara geçti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Elazığspor yararına düzenlediğimiz kampanyaya iş dünyasının önemli desteği, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İş insanlarımızın destekleri ve bizlerin aracılığıyla Elazığspor'a sahip çıkmaları, öz değerlerimiz etrafında birleşme ve kenetlenme kültürümüzün oldukça güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yapılan bağışlarla 23 milyonluk bir destek sağlandı. İl Özel İdaremiz ve bu kurumun vereceği bağışın iki katını vereceğini programa telefonla bağlanarak ifade eden CHP Milletvekilimiz Gürsel Erol'un bağışıyla bu miktarın 30 milyona ulaşacağını bekliyoruz. Ben, bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan ve bizlerle birlikte uzun bir mesai harcayan Elazığ Valimiz Numan Hatipoğlu'na, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlulları'na yürekten teşekkür ediyorum. Yine kampanyamıza bağışlarıyla katkıda bulunan tüm iş insanlarımıza, odamız üyelerimize, Esnaf Odası ve STK başkanlarımıza, az çok demeden takımının yanında olduğunu hissettirerek bağışta bulunan tüm hemşerilerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. En önemli teşekkürü de siz değerli meclis üyelerimize yapmak istiyorum. Zira sizler, bizlerin attığı her adımda yanımızda oldunuz. Bizleri desteklediniz, ekip ve takım ruhu nedir dost-düşman herkese çok güzel gösterdiniz. Bizlere bu onur ve gururu yaşatan siz değerli meclis üyelerimize en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Elazığspor, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Elazığspor'a Destek Kampanyası - Son Dakika

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