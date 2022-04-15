Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır" - Son Dakika
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Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır"

15.04.2022 16:05
Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır"

Maden ilçesinde rezervde ortaya konulan mücadelenin tek gayesinin şehrin menfaatlerinin korunması olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok.

Maden ilçesinde rezervde ortaya konulan mücadelenin tek gayesinin şehrin menfaatlerinin korunması olduğunu dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Kaldı ki ilimizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentileri açıktır" dedi.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Maden ilçesindeki maden sahasının ihale süreciyle ilgili olarak şahsı ve Elazığ TSO hakkındaki ithamlara cevap verdi.

Başkan Asilhan Arslan açıklamasında, "Maden ilçemizdeki polimetal maden sahasının işletilmesi hususuyla ilgili olarak Ak Parti Elazığ İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklamada şahsım ve Başkanı olduğum Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası doğrudan isim olarak ifade edilmemiş olmasına karşın hedef alınarak bir takım ithamların odağına konulmuştur. Maden ilçesindeki istişare toplantısı öncesi yapılan bu açıklamada toplantının yersiz, popülist ve iyi niyetten uzak olduğu dile getirilmiş ve toplantıya katılmayacaklarını açıklamışlardır. Kamuoyunun öncelikle bilmesi gereken husus Maden ilçesinde böyle bir istişare toplantısı yapılması teklifi Maden Belediye Başkanımız Orhan Yavuz'un odamızı ziyareti sırasında Madenliler Derneği Başkanımız Yaşar Altundal'dan gelmiştir. Biz de Girişim Grubunun organizatörü olarak madenin bulunduğu bu ilçede böylesine bir toplantıya iştirak etmenin Maden halkının hakkı olduğu sorumluluğuyla teklifi olumlu karşılamış bulunmaktayız. Maden ilçemizi temsil eden STK temsilcilerinin davetiyle yapılan bu toplantının popülizmle, yersizlikle ve iyi niyetten yoksun olmasıyla nasıl bir bağlantı kurulduğunu ise anlamış değiliz. AK Parti İl Başkanlığı, milletvekilleri ve belediye başkanımızın ortak görüşü olarak yayınlanan açıklamanın her bir paragrafı hem kamuoyunu hem de bizleri şaşırtan ifadelerle doludur. Sanki Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ilgi alanı ve sorumluluğu dışında bir işe girmiş gibi ithamlar ve yersiz suçlamalara maruz bırakılmıştır. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duyanların öncelikle bilmesi gerekenler, Maden sahasının Elazığ iş dünyası tarafından işletilerek buradan doğacak tüm katma değerin kendi şehrimize kazandırılması için Elazığ medyası bizleri göreve davet etmiştir. Biz de sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz" dedi.

Başkan Arslan açıklamanın devamında, "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin ali menfaatlerinin korunmasıdır. ve bu sürecin tüm safhaları kamuoyu önünde şeffaf bir şekilde yönetilmiştir. İhalenin iptal edilerek tarihinin değiştirilmesi haklı taleplerimizin ilgili mahkeme tarafından kabul edilmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu girişim ve çalışmaların tamamı STK'lar, meslek kuruluşları, siyasi partilerimiz ve kamuoyundan büyük destek görmüş ve şehrimiz bu hususta özlemi duyulan bir birlik ve beraberlik örneği sergilemiştir. Yapılan açıklamadaki ithamları öncelikle kamuoyunun vicdanına sonra Yüce Allah'a (c.c.) havale ediyoruz. Yapılan hiçbir saldırı ve tehdide boyun eğmeden mücadelemize devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ayrıca, söz konusu şehrimizin menfaatleri olduğunda siyasi ikbal endişelerini bir kenara koyup, bu mücadeleye omuz ve destek olan tüm siyasilerimize kamuoyu huzurunda bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak kişilerle ve kurumlarla polemik ve söz düellosu yapacak vaktimiz yok. Kaldı ki, ilimizin ve halkımızın ihtiyaç ve beklentileri açıktır. Bu nedenle lüzumsuz tartışmaların içinde yer almaktansa şehrin sesine kulak vermeyi önemsiyoruz. Sorumluluk sahibi her kişi ve makamında bu noktada daha duyarlı olması gerektiğine inanmaktayız" ifadelerinde bulundu. - ELAZIĞ

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Orhan Yavuz, Ticaret, Elazığ, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan: 'Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır" - Son Dakika
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