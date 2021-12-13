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Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

13.12.2021 12:07
Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.

Uşak Üniversitesi koordinatörlüğünde Elazığ TSO'nun da ortak olduğu Seven Doors to Europe isimli Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu kapsamında, Türkiye'den Fırat Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi ile birlikte Elazığ TSO, İnegol TSO, Burdur TSO, Sivas TSO ve Gaziantep Ticaret Odası temsilcilerinin katılımı ile Makedonya'da çalışma ziyareti düzenlendi. Ziyaretlerde iş dünyası üzerine çalışmalar görüşüldü.

Programın Makedonya'yı tanıma ve gözlemlerin iş dünyasına aktarılmasında çok önemli bir deneyim olduğunu belirten Elazığ TSO Meclis Başkan Vekili Veli Aksu, "Hem Makedonya'yı tanıma hem de karşılıklı iş fırsatlarının değerlendirildiği görüşmelerde çok sıcak karşılama gördük. Makedonya'nın bağımsızlığından bu yana Türkiye'den ülkeye yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yatırım yapıldığını ve yabancı yatırımların yüzde 38'inin Türk yatırımcılar olduğunu öğrendik. Türkiye ile Makedonya arasındaki ticaret hacminin 2 milyar dolara ulaştırma hedefiyle ülkede 6 ayrı serbest bölge olduğunu öğrendik. Çok önemli imkanların olduğu bu bölgeler aynı zamanda AB ülkelerine açılan bir kapı ve işletmeler için lojistik merkez olabilme potansiyeline sahip. Ziyaretlerimizde hem ilgili bakanlıklar, hem Balkan Üniversitesi hem de İşkip Belediyesinin Türk iş insanlarına kapılarının sonuna kadar açık olduğunu gördük. Programa katılan iş dünyası temsilcisi profesyoneller ve akademisyenler için çok bilgilendirici ve yararlı bir ziyaret oldu. İnşallah sonuçları itibarı ile de çok sayıda soydaşımızın yaşadığı ve Türkçe'nin tüm ülke sathında çok iyi derecede konuşulduğu Makedonya ile hem ticari hem de kültürel ilişkilerin gelişmesinde yararlı olacağına inanıyorum" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu
Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu
Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu

Togo Cumhuriyeti, Makedonya, Türkiye, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO, Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu - Son Dakika Ekonomi


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