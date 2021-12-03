Elazığ TSO mükemmeliyet merkezine dönüşüyor

Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı öncülüğünde mükemmeliyet merkezine dönüştürülen 21 odadan birisi Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası oldu.

Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı (TOBB) öncülüğünde ülkemizde 21 Oda-Borsa Mükemmeliyet Merkezi'ne dönüştürülüyor. 2018-2021 döneminde Elazığ TSO tarafından ilin sosyo-ekonomik kalkınma ve gelişmesine yönelik uygulanan projeler ve 42 ana başlık altında gerçekleştirilen 250 aksiyoner girişim Elazığ TSO'yu 365 Oda-Borsa arasında öne çıkararak kurulacak 21 Mükemmeliyet Merkezinden biri oldu. Elazığ TSO'nun Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecek olmasının oda üyelerine çok önemli değerler katacağını belirten Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, "KOBİ'lerin afetlere hazırlık, dayanıklılık ve iş sürekliliği kapasitelerini destekleyen Sağlam KOBİ Projesi, Covid-19 döneminde afet ile mücadele ve iyileşme süreçlerinde de KOBİ'lere destek sağlama vizyonunu adapte etmiştir. KOBİ'lerin dijitalleşme kapasitelerini desteklemek amacıyla, TOBB, IDEMA, YBI, Google.org ve Google Türkiye ile yaptığı iş birliği kapsamında KOBİ'lere yönelik aktiviteler tasarlamış ve içerikler oluşturmuştur. Bu kapsamda TOBB önerisiyle ülkemizde 21 Oda-Borsa Mükemmeliyet Merkezi olarak hizmet verecektir. Elazığ TSO'nun 2018-2021 dönemindeki iyi uygulamalar raporu tüm odaların olduğu gibi TOBB'nin de dikkatini çekmiş ve Elazığ TSO bu önemli projenin bir parçası olmuştur. KOBİ'ler başta olmak üzere üyelerimize çok değerli hizmetlerin sunulacağı yeni bir dönemi başlatmış bulunuyoruz. Ben Odamızı bu noktaya taşıyan başta tüm yönetim organlarımız olmak üzere profesyonellerimi tebrik ediyor, sürecin ilimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Elazığ TSO mükemmeliyet merkezi olmayı hak ediyor"

Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, "Odamızın bu proje kapsamında yer alan 21 odadan biri olmasını gurur verici bir hak teslimi olarak görüyorum. Zaten odamızın adı konulmadan böyle bir merkeze doğru ilerleyişi söz konusuydu. Şimdi TOBB tarafından da tescil edilerek hem yönetim hem de profesyonel hizmet anlamında mükemmeliyet merkezi olmayı hak ettiğimiz tescillendi. Projenin ilerleyişi ile ilgili olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Üyelerimize vereceğimiz eğitimlerle Sağlam KOBİ Projesinin ve Sağlam KOBİ haritasının ne olduğunu anlatacağız. Üyelerimize yönelik destek mekanizmaları, saha ziyaretleri, özel danışmanlıklar ve yönetişim hususları önceliğimiz olacak. Sürecin ilimiz iş dünyasına çok önemli değerler katacağına inanıyoruz. TOBB başta olmak üzere tüm proje taraflarına teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlam KOBİ Projesi kapsamında Elazığ TSO'nun mükemmeliyet merkezi'ne dönüştürülmesi sürecinin başlatılması hususunda IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan zoom üzerinden Elazığ TSO Genel Sekreteri Mehmet Karabulut, TOBB Sağlam KOBİ Proje Yöneticisi Berfu Çopur ile Elazığ TSO Akreditasyon Sorumlusu Mücahit Uçar ile bir araya gelerek yasal mevzuatlara uygunluk, yetkinlik düzeyleri, üye destek mekanizmaları, ve yönetim planı gibi ana başlıklar altında detaylı görüş alışverişinde bulundu. - ELAZIĞ