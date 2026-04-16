Elazığ TSO ve Fırat Üniversitesi İş Birliği İle Güçleniyor

16.04.2026 13:46
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi ile iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Üniversite ve iş dünyası arasında yapılacak her türlü iş birliğinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO ) Başkanı İdris Alan, "Öğrencilerimize katkı sunacak her projede akademisyenlerimizin yanında olacağız" dedi.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Fırat Üniversitesi akademisyenlerini makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Gerçekleşen görüşmede, Elazığ TSO ile Fırat Üniversitesi arasında hayata geçirilebilecek ortak projeler, öğrencilerin iş dünyasına entegrasyonu ve akademik iş birlikleri ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İdris Alan, üniversite ile kurulacak güçlü iş birliğinin hem şehir ekonomisi hem de öğrenciler açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Çok kıymetli Dekanımız Prof. Dr. Kürşat Çelik ve değerli akademisyenlerimizin odamıza gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Üniversite ve iş dünyası arasında yapılacak her türlü iş birliğinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Öğrencilerimize katkı sunacak her projede akademisyenlerimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çelik ise üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "İş dünyasına yön veren kurumları ziyaret ederek bir araya gelmek, öğrencilerimizi daha donanımlı yetiştirerek akademik çalışmalarımıza yön vermek açısından büyük önem taşıyor. Elazığ TSO ile kurulacak güçlü iş birlikleri, hem üniversitemiz hem de şehrimiz için önemli kazanımlar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Elazığ

