Üye Girişi
Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı - Son Dakika

Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

26.12.2021 14:01
Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

Elazığ ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları arasında 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.

Elazığ ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odaları arasında 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı.

Elazığ ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda' protokolü imzalandı. Elazığ TSO Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen törene, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya ile oda çalışanları katıldı.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, "Odamız tarafından bugüne kadar Çorlu, Malatya ve Rize Ticaret ve Sanayi Odalarımızla Kardeş Oda Protokolleri imzaladık. Buna bugün Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızı da ekliyoruz. Bu protokolü bölgesel işbirliklerinin gelişmesi adına çok önemsiyoruz. Mehmet Kaya Başkanımız yaptığı çalışmalarla bizlere hep örnek olan ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine çok değer katan bir insan. TOBB çatısı altında da birlikte görev yapıyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde her iki odamızın müşterek önemli çalışmalar yapması ve projeler yürütmesi için hem yönetim organları olarak bizler hem de profesyonellerimizle çok yoğun bir gayret içerisinde olacağız" dedi.

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya da yaptığı değerlendirmede, "Meclis kararımız ile Kardeş Oda Protokolü ve bu vesile ile ilk ziyaretimizi Elazığ'a yapmayı kararlaştırdık. Çünkü Elazığ başkanın dediği gibi Diyarbakır'la her zaman kardeş olan bir il. Ayrıca Elazığ TSO'nun çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. Başkan Asilhan Arslan, TOBB çatısı altında çok önemli görevler alarak bölgemizin temsilcisi olarak bizleri gururlandırıyor. Kendisinin Elazığ ve İş dünyamız için bir şans olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı
Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı
Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı

YORUMLAR
500

Mehmet Kaya, Diyarbakır, Ticaret, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak         
14:00
Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı         
13:50
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34

Son Dakika Haberleri
13:59 Son Dakika! LGS sınav 5 Haziran 2022'de yapılacak
13:50 Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!
13:49 Sunucudan canlı yayında tarihi Papa gafı! Reji masası sözler karşısında şaşırdı
13:47 Lille'de Milli futbolcularımızı yıkacak karar
13:38 Karısını ve üvey kardeşini araba garajında cinsel ilişkiye girerken bastı
12:46 Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan sebebiyle büyük korku yaşadı
12:45 Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 14:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ ve Diyarbakır TSO arasında kardeş oda protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement