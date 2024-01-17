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Elbistan Belediyesi'nin Et Tanzim Satış Noktası'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi - Son Dakika
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Elbistan Belediyesi'nin Et Tanzim Satış Noktası'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, üreticiyi ve vatandaşları enflasyon karşısında ezdirmemek ve tekelleşmeye engel olmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Elbistan Belediyesi Tanzim Satış Ofisi'nde etin kilogram fiyatı 2024 yılında da 195 lira olarak sabit kaldı. Bu model sayesinde yerel üreticilerle anlaşılıp aracılar aradan çıkarıldı ve etin fiyatı düşürüldü.

17.01.2024 - 09:34,
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Elbistan Belediyesi'nin Et Tanzim Satış Noktası'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz:

"Hem üreticiyi, hem vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğimize, tekelleşme ile mağdur etmeyeceğimize dair söz vermiştik. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Etin kilosu 2024'te de 195 lira"

KAHRAMANMARAŞ - Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Hem üreticiyi, hem vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmeyeceğimize, tekelleşme ile mağdur etmeyeceğimize dair söz vermiştik. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Etin kilosu 2024'te de 195 lira" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi'nce 'tarladan sofraya' mottosuyla açılan Elbistan Belediyesi Tanzim Satış Ofisi'nde gıda ürünlerinin fiyatları bu yıl da sabitledi.

Başkan Gürbüz'ün talimatı ile başlanılan çalışma çerçevesinde yerel üreticilerle anlaşılıp aracılar aradan çıkarıldı.

Tekelleşmenin önüne geçmek, üretici ve halkın kazandığı model ile oluşturulan Et Tanzim Satış Noktası'nda ise etin kilogram fiyatı 2024 yılında da değişmedi. Tanzim satış noktalarında etkin etin kilogram fiyatı 2024 yılında da 195 lira olarak devam etti.

Başkan Gürbüz, "Elbistan depremin merkez üssü maalesef birçok canımızı kaybettik. Onların acıları hala içimizde taze. Bununla beraber çok büyük bir oranda yıkım gerçekleşti. Yaklaşık yüzde 45 oranında hem konut hem de iş yerlerimizde yıkım oldu. Dolayısı ile bir taraftan konut ve iş yeri ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çalışıyoruz. Diğer taraftan da en temel gıda maddelerine ulaşabilmek adına üreticiden tüketiciye ulaştırabilmek adına tanzim satış ofisleri hazırladık. Vatandaşlarımıza üreticinin üretmiş olduğu fiyatlardan direk sunum gerçekleştiriyoruz. Et satışlarımız 195 liradan 2024 yılı içerisinde de fiyat artışı yapmadan devam edecek" dedi.

Ürünleri aracı olmaksızın vatandaşların sunumuna açtıklarını ifade eden Başkan Gürbüz, "Bununla beraber diğer tahıl ürünlerini de tanzim satış ofislerimizde üreticimizden almış oldukları ürünleri direk vatandaşlarımıza iletmiş olacak. Bu anlamda bizler yerel idare olarak yapılan tüm ürün ve üretimleri vatandaşımıza arada aracı olmaksızın tanzim satış ofislerimiz ile kararlı ve 2024 yılı içinde de devam edecek bu bizim vatandaşımıza borcumuz. Elbistan Belediyesi olarak onların en temel gıda ürünlerine en ekonomik şekilde ulaşmaları ile ilgili çabamız devam edecek" diye konuştu.

İlçede etin kilogram fiyatı 400 liralara kadar çıkmış, oluşturulan model sayesinde birçok markette etin kilosu 180 liraya kadar düşmüştü.

Elbistan Belediyesi\'nin Et Tanzim Satış Noktası\'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Elbistan Belediyesi'nin Et Tanzim Satış Noktası'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elbistan Belediyesi'nin Et Tanzim Satış Noktası'nda etin kilosu 2024 yılında da değişmedi - Son Dakika
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