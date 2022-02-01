Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi

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2022 yılı ile birlikte geçilen elektrikte kademeli tarife tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi yeni tarifede faturaların 2-3 kat yükseldiğini belirterek durumdan şikayetçiydi. Şikayetleri dikkate alan hükümet, kademeli tarifede değişikliğe gitti.

AYLIK KOTA 210 KİLOVATA YÜKSELTİLDİ

Dün Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifede, 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak. Eskiden 370,8 TL iken, fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL'ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha az fatura ödenecek.