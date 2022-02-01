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Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika

Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi

01.02.2022 10:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrikte indirimli tarifenin aylık 150 kilovat tüketimden 210 kilovata çıkarıldığını duyurdu. Düzenle Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Değişiklikle faturaların 40-50 TL arasında daha düşük gelmesi bekleniyor.

2022 yılı ile birlikte geçilen elektrikte kademeli tarife tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişi yeni tarifede faturaların 2-3 kat yükseldiğini belirterek durumdan şikayetçiydi. Şikayetleri dikkate alan hükümet, kademeli tarifede değişikliğe gitti.

AYLIK KOTA 210 KİLOVATA YÜKSELTİLDİ

Dün Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte indirimli tarifenin 210 kilovata çıkarılacağını duyurdu. Erdoğan, "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz." dedi.

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifede, 30 günlük fatura 210 kilovatsaate göre yaklaşık 42 TL düşmüş olacak. Eskiden 370,8 TL iken, fatura 210 kWh limitine göre hesaplandığında 328,9 TL'ye düşecek. Yani yüzde 11,3 daha az fatura ödenecek.

YORUMLAR (2)
  • Abdülkadir Doğruyol: HALKININ HAYATINI KOLAYLAŞTIRMA HER ALANDA ZORUNLUDUR VE VAZİFEDİR .BİRDE ŞU HIRSIZLARA TACİZCİ TECAVÜZCÜLERE DOLANDIRICILARA NEFES ALDIRIYORSUNUZ YA BU KONUDA CİDDİ KANUNLAR ÇIKARSANIZ İYİ OLUR . Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Deniz Demir: Hala elektrik faturaları çok yüksek yetmez dahada düşürülmeli yapılan zamlar geri çekilmeli Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası, Hükümet, Gazete, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elektrik faturalarını düşürecek düzenleme yürürlüğe girdi - Son Dakika
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