Elektrik Fiyatları Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 944 lira, en düşük 1799 lira oldu.

18.09.2024 15:53
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 944 lira 33 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 1,6 azalarak 1 milyar 564 milyon 421 bin 851 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 2 bin 944 lira 33 kuruş, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 337 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 346 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 2 bin 913 lira 63 kuruş, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Son Dakika

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